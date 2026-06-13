Mundial 2026| Uruguay apuesta por la intensidad para vencer a Arabia Saudita, asegura Federico Viñas

Estados Unidos/Uruguay buscará imponer vértigo en su debut en el Mundial de Norteamérica 2026 ante Arabia Saudita, un rival "muy complicado" que exigirá precisión a la Celeste de Marcelo Bielsa, dijo este sábado el delantero Federico Viñas.

El combinado charrúa hará su estreno mundialista el lunes en Miami ante un Arabia Saudita que en Catar 2022 dio la gran sorpresa al ganar el primer duelo a Argentina.

Cuál será la clave de Uruguay ante los saudíes: la "intensidad", aseguró el delantero centro del Real Oviedo español a periodistas, desde el centro de entrenamiento de los charrúas en la mexicana Playa del Carmen.

"Marcelo siempre pide intensidad a los delanteros, siempre presionar alto, desgastar a los centrales, a los rivales", dijo el atacante en la antesala del debut de la Celeste en el Grupo H, que completan Cabo Verde y la poderosa España.

Consultado sobre la posibilidad de que Bielsa lo incluya en el equipo titular junto a Darwin Núñez, el jugador aseguró que sin problemas puede jugar "con un nueve al lado".

"En momentos de mi carrera lo he hecho, con dos nueves es repartirse las tareas, repartirse las tensiones", aseguró el jugador de 27 años.

Uruguay llegará al debut golpeado por las lesiones y la falta de rodaje de Núñez, su gran figura en ataque.

Giorgian De Arrascaeta, clave en la generación de fútbol en el mediocampo, y Ronald Araujo, pilar de la defensa, se recuperan de lesiones musculares.

Tanto el mediocampista del Flamengo como el capitán del FC Barcelona esperan recuperarse para aportar a una selección que en Catar decepcionó al quedar eliminado en la fase de grupos.

Para avanzar será clave el arranque ante un seleccionado saudí que planteará "un partido muy complicado", avisó Viñas.

Arabia Saudita "tiene jugadores de muy bien nivel y está el antecedente del Mundial 2022", cuando vencieron a Argentina, campeón de esa edición, en el debut.

Para Viñas sería importante para la Celeste "igualar lo de 2010", cuando el bicampeón mundial (1930-1950) fue cuarto.