Detectan trabajo infantil en 18 fincas cafetaleras de Boquete

La institución no detalló si las madres y padres de estos niños fueron citados para conocer las condiciones socioeconómicas de vida y determinar la solución más viable para la salvaguarda de los niños.

Chiriquí/Al menos 10 niños y adolescentes fueron encontrados realizando labores de cosecha en 18 fincas de café del distrito de Boquete.

Durante una inspección realizada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en varias zonas agrícolas de la región, se detectó la presencia de 7 niños y 3 niñas, entre los 7 y 17 años de edad, realizando labores consideradas de alto riesgo.

Tras detectar esta situación, el equipo técnico de la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (Diretipat) y de la Dirección de Inspección procedió a retirar a los niños y adolescentes del área y trasladarlos a los campamentos para su protección.

Le puede interesar: Inauguran nuevo Centro de Salud Carlos Ugalde en Guararé; funcionamiento iniciará el 9 de diciembre

Estas inspecciones se efectuaron con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y Casa Esperanza. La articulación permitió fortalecer la supervisión y la atención preventiva en las fincas visitadas.

El Ministerio de Desarrollo Laboral reiteró que actividades propias de la zafra cafetalera se encuentran entre las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a los riesgos que representan para la salud, integridad y desarrollo de las personas menores de edad.

A pesar de esta situación, la institución no detalló si las madres y padres de estos niños fueron citados para conocer las condiciones socioeconómicas de vida y determinar la solución más viable para la salvaguarda de los niños.

También podría leer: