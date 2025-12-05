Inauguran nuevo Centro de Salud Carlos Ugalde en Guararé; funcionamiento iniciará el 9 de diciembre

La instalación sanitaria iniciará operaciones el martes 9 de diciembre, en horario regular, ofreciendo servicios esenciales como laboratorio clínico, farmacia, consulta externa, medicina general, pediatría, odontología, psicología, trabajo social, enfermería, urgencias, estimulación temprana, peso y talla, entre otras áreas destinadas a mejorar la atención de miles de residentes.

Guararé, Los Santos/Un nuevo y moderno Centro de Salud Carlos Ugalde fue inaugurado este viernes 5 de diciembre en Guararé, provincia de Los Santos, con el objetivo de fortalecer de manera significativa la atención médica de esta región del país.

La instalación sanitaria iniciará operaciones el martes 9 de diciembre, en horario regular, ofreciendo servicios esenciales como laboratorio clínico, farmacia, consulta externa, medicina general, pediatría, odontología, psicología, trabajo social, enfermería, urgencias, estimulación temprana, peso y talla, entre otras áreas destinadas a mejorar la atención de miles de residentes.

La inauguración oficial estuvo a cargo del presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y otras autoridades del sector. Durante el acto, se destacó que este proyecto representa un avance clave para la atención primaria en la región.

Con una inversión aproximada de ocho millones de dólares, las autoridades recordaron que esta obra pertenece al pueblo de Guararé y a todos los panameños, exhortando a los residentes a cuidar, valorar y hacer buen uso de las nuevas instalaciones.

Por su parte, el ministro Boyd hizo un llamado al personal de salud a convertir este centro en un espacio donde cada paciente sea atendido con trato humano, cálido y digno. Se estima que el funcionamiento del nuevo establecimiento de salud beneficiará a más de 15 mil personas.