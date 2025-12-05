Desfile de Navidad Panamá 2025: Alcaldía anuncia medidas y restricciones

Durante el día del desfile queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la ruta del evento.

La Alcaldía de Panamá emitió un decreto con las disposiciones que regirán durante el desfile navideño “Ciudad de las Estrellas” (City of Stars), que se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar un ambiente seguro y ordenado para miles de asistentes.

El decreto, sustentado en la Ley 106 de 1973 y sus modificaciones, recuerda que el alcalde tiene la facultad de dictar normas necesarias para el desarrollo de actividades municipales y para preservar el orden público.

Recorrido y horario

El desfile está programado para iniciar a las 3:00 p.m., partiendo desde Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50) en la esquina con Calle Uruguay, y finalizando en la esquina de Calle 76, en el corregimiento de San Francisco.

La Alcaldía exhortó a residentes y visitantes a disfrutar del evento de forma familiar, segura y respetuosa.

Cierres y controles de tránsito

Se coordinó con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) restricciones de estacionamiento y circulación vehicular a lo largo de la ruta oficial.

Estas medidas aplicarán desde las 10:00 p.m. del sábado 13 de diciembre hasta las 4:00 a.m. del lunes 15 de diciembre de 2025.

La ATTT estará autorizada para remover vehículos que permanezcan en la ruta durante ese periodo.

Prohibición de venta y consumo de alcohol

Durante el día del desfile queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la ruta del evento.

Sin embargo, el decreto exceptúa a:

Locales comerciales autorizados , donde el consumo deberá realizarse exclusivamente dentro del establecimiento.

, donde el consumo deberá realizarse exclusivamente dentro del establecimiento. Supermercados, minisúper, abarroterías y comercios que vendan bebidas en envases cerrados.

Reglas para buhoneros y actividades comerciales

Solo podrán ejercer el comercio ambulante quienes cuenten con un permiso especial de la Alcaldía.

Además, deberán cumplir las normas de la AAUD, el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud.

Se prohíbe el uso de fogones y tanques de gas sin autorización del Cuerpo de Bomberos.

Restricciones adicionales para garantizar la seguridad

El decreto también prohíbe durante el desfile:

Equipos de sonido o altavoces que excedan niveles permitidos.

Ingreso de hieleras, envases de vidrio o bebidas alcohólicas.

Instalación de mobiliario, toldas o estructuras sin permiso municipal.

Venta o uso de juegos pirotécnicos sin la debida autorización.

Quema de materiales inflamables.

Conductas que alteren el orden público o las buenas costumbres.

Uso de disfraces o uniformes que imiten a estamentos de seguridad o instituciones públicas.

Uso de máscaras o pinturas que cubran totalmente el rostro después de las 6:00 p.m.

Manipulación de hidrantes con fines recreativos.

Venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Multas y sanciones

Las infracciones a estas normas podrán ser sancionadas con:

B/.500 a B/.1,000 por violar la prohibición de consumo o venta de alcohol.

por violar la prohibición de consumo o venta de alcohol. Comiso de mobiliario y sanciones vigentes para buhoneros sin permiso.

para buhoneros sin permiso. B/.300 a B/.1,000 por uso de fogones, pirotecnia o violaciones a las restricciones de seguridad.

por uso de fogones, pirotecnia o violaciones a las restricciones de seguridad. En caso de reincidencia, las multas podrán aumentar hasta el triple.

Operativos y vigilancia

Inspectores municipales, funcionarios de cumplimiento, Policía Municipal y Jueces Comunitarios estarán a cargo de hacer cumplir el decreto, con el apoyo de unidades de la Fuerza Pública.

El desfile “Ciudad de las Estrellas” es organizado por la Alcaldía de Panamá con apoyo de la empresa privada y se ha consolidado como uno de los eventos más esperados para el cierre de año, ofreciendo entretenimiento familiar en un ambiente seguro.