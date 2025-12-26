Colón: Disparo al aire hiere a niña de 10 años en Puerto Pilón

El hecho ocurrió pocos minutos después de la llegada de la Navidad , cuando se registraron disparos al aire en el sector.

Colón/Una menor de 10 años de edad resultó herida por un rozón de bala en la cabeza en la comunidad de San Isidro, corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón.

El hecho ocurrió pocos minutos después de la llegada de la Navidad, cuando se registraron disparos al aire en el sector. De acuerdo con los reportes, una de las balas atravesó el techo de la residencia donde se encontraba la menor junto a su familia abriendo los regalos, impactándola en la cabeza y provocándole la lesión.

Tras el incidente, la niña fue trasladada de inmediato al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde recibió atención médica. Posteriormente, se informó que la menor se encuentra fuera de peligro y ya fue dada de alta.

Este suceso ha generado consternación entre los residentes de Colón, quienes expresaron su preocupación por la falta de seguridad, incluso dentro de sus propias viviendas, durante las celebraciones.

Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad, especialmente ante la llegada de las fiestas de fin de año, cuando algunas personas realizan disparos al aire sin medir las consecuencias, poniendo en riesgo la vida de terceros.

Con información de Néstor Delgado.