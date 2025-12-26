DORA: El nuevo dron acuático que implementa el Sinaproc en operativos de playas ¿Cómo funciona?

Actualmente, cinco dispositivos se encuentran desplegados en distintas playas del país, entre ellas La Barqueta, Las Lajas, Santa Clara y San Carlos , y ya fue utilizado en una operación real en la provincia de Chiriquí , como parte del plan piloto.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) estrenó el nuevo Dispositivo de Operaciones de Rescate Acuático (D.O.R.A.), una herramienta tecnológica que reforzará las labores de salvamento en playas, durante el operativo preventivo por las festividades de fin de año y el inicio del receso escolar. Aunque en una primera etapa solo se utiliza en playas, su versatilidad incluye operaciones en ríos y lagos.

Así lo informó Omar Smith, director de la entidad, al detallar que este equipo busca aumentar las capacidades de respuesta ante emergencias acuáticas en zonas de alta afluencia.

D.O.R.A. es un dron acuático diseñado para apoyar a los guardavidas en rescates rápidos. El dispositivo puede ser operado a más de 500 metros de distancia, soporta hasta tres personas en flotación, tiene una autonomía de 30 minutos y alcanza velocidades que permiten una extracción más eficiente que el nado de un rescatista. Smith precisó que “no viene a eliminar nada, sino a aumentar las capacidades” del sistema de salvamento en costas.

Le pueden interesar: Tres personas fueron rescatadas en playa La Barqueta tras ser arrastradas por fuertes olas

Actualmente, cinco dispositivos se encuentran desplegados en distintas playas del país, entre ellas La Barqueta, Las Lajas, Santa Clara y San Carlos, y ya fue utilizado en una operación real en la provincia de Chiriquí, como parte del plan piloto.

"Si yo estoy en aguas afuera, puedo utilizarlo con un jet ski y lo dejo para avanzar; ese tipo de cosas lo puedo hacer perfectamente desde este tipo de dispositivos", explicó.

En cuanto a su desempeño, el equipo alcanza una velocidad máxima de 4.5 kilómetros, lo que permite una extracción más rápida en comparación con el nado profesional de un guardavidas. Su diseño en forma de herradura facilita que la persona en peligro pueda sujetarse o apoyarse sobre el dispositivo mientras es trasladada hacia un punto seguro, o permanecer en flotación hasta que llegue el personal de rescate.

"Todo se opera a control remoto y a distancia", detalló uno de los operadores del Sinaproc.

El director indicó que estos equipos serán reubicados según los niveles de riesgo y las condiciones del momento, y no descartó su eventual uso en balnearios, siempre que el entorno lo permita. Cada unidad tuvo un costo aproximado de 3,000 a 4,000 dólares, adquiridas mediante proyectos de emergencia con apoyo del Gobierno Central.

Smith adelantó que el objetivo es complementar este recurso con drones aéreos, de manera que se pueda detectar rápidamente a personas en peligro desde el aire y ejecutar el rescate desde el agua, aclarando que esta tecnología no reemplaza al personal humano, sino que fortalece el trabajo en equipo.

Tras la presentación de D.O.R.A., el director detalló el alcance del operativo nacional de prevención, activado ante el incremento de visitantes a playas y ríos durante la temporada seca. El despliegue contempla 19 puntos de cobertura en playas, ríos y balnearios, además de 16 puntos en senderos, principalmente en Coclé y Chiriquí. Las acciones iniciaron desde tempranas horas en sectores como Las Lajas, La Barqueta y Estero Rico, donde usualmente se registran incidentes acuáticos con los bañistas.

Como resultado inmediato del operativo, Smith confirmó que el primer día se realizaron tres rescates en playa La Barqueta, evitando un desenlace fatal. “Si no hubiese estado el personal en el terreno, hoy estuviésemos hablando de tres víctimas fatales”, advirtió. Las personas rescatadas fueron arrastradas mar adentro por corrientes de retorno, aun cuando se encontraban cerca de la orilla, y fueron auxiliadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), con apoyo de Sinaproc en la atención inicial.

"La recomendación en esa playa [La Barqueta] sería siempre, lo pongo en mis términos, bandera amarilla, un nado con precaución, porque esa playa está muy corta en la plataforma continental, entonces usted ve que las olas, por lo menos en el video usted puede ver cómo es el tipo de frecuencia de olas; súmele que mantenemos los vientos alisios intensificados, entonces eso aumenta, digamos así, los oleajes contra la costa", advirtió.

El director recalcó que muchas emergencias se producen por exceso de confianza y por no identificar adecuadamente las condiciones del mar. Explicó que zonas donde las olas parecen interrumpirse pueden indicar la presencia de corrientes peligrosas, por lo que instó a la población a observar el comportamiento del oleaje antes de ingresar al agua. “Identifique el riesgo, sepa dónde se va a bañar y dónde no”, enfatizó.

En cuanto a playas específicas, Smith señaló que áreas como La Barqueta, sectores de Bocas del Toro y zonas como playa Venado registran antecedentes de ahogamientos, mientras que playas consideradas más tranquilas, como Santa Clara o El Palmar, también pueden volverse riesgosas cuando se combinan factores como vientos, cansancio físico, alcohol y exceso de confianza. Subrayó que no es la playa en sí, sino la conducta humana, lo que incrementa el peligro.

Sobre las condiciones climáticas para los próximos días, indicó que Sinaproc mantiene coordinación permanente con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). Según los pronósticos, el Pacífico occidental, especialmente Chiriquí y el sur de Veraguas, podría registrar lluvias hasta mediados de enero, mientras que en el resto del país se esperan precipitaciones puntuales y de corta duración.

El director insistió en que, para evitar situaciones que lamentar, se deben respetar las banderas de seguridad, evitar ingresar al agua tras consumir alimentos o alcohol, usar ropa visible y asumir la prevención como una responsabilidad compartida.

Podría interesarle: