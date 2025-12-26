Clima en Panamá: Imhpa activa aviso de vigilancia por intensificación de vientos y oleajes en el Caribe
Se mantiene un aviso de vigilancia por vientos intensificados y oleajes en el Caribe.
Ciudad de Panamá/De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), para este viernes 26 de diciembre se prevén condiciones variables en gran parte del país. Durante horas de la madrugada y la mañana, se espera cielo con intervalos nublados y algunas lluvias esporádicas a lo largo de la vertiente del Caribe, así como en Chiriquí (Tierras Altas) y el norte de Coclé, mientras que en el resto del territorio nacional el cielo se mantendrá entre parcialmente nublado a despejado.
En horas de la tarde y la noche, el pronóstico indica que continuarán los intervalos nublados con lluvias esporádicas sobre la vertiente del Caribe, en tanto que el resto del país presentará cielo parcialmente nublado con algunos chubascos aislados.
- Le puede interesar: Tres personas fueron rescatadas en playa La Barqueta tras ser arrastradas por fuertes olas
La institución mantiene activo un aviso de vigilancia por vientos intensificados y oleaje en el Caribe, que se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo domingo 28 de diciembre.
En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 29°C y 33°C, mientras que en áreas de montañas y la cordillera Central se esperan registros entre 16°C y 25°C. Respecto al viento, en la vertiente del Caribe y el Pacífico Central se prevén vientos predominantes del oeste, norte y noreste, con velocidades de hasta 35 km/h en el sector marítimo y menores sobre tierra firme; para el resto del país, los vientos serán del oeste, suroeste y sur, con velocidades de hasta 16 km/h.
Las condiciones marítimas reflejan que en el litoral Caribe se esperan olas con alturas entre 1.21 y 1.80 metros, y periodos de 6 a 8 segundos, por lo que se mantiene un llamado a la precaución, conforme al aviso de vigilancia vigente. En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.61 y 0.91 metros de altura, con periodos de 10 a 14 segundos. En cuanto a la radiación UV-B, el Imhpa advierte índices máximos entre 6 y 10, lo que representa un nivel de riesgo alto a muy alto en el país.
También podría leer: