Clima en Panamá: Imhpa activa aviso de vigilancia por intensificación de vientos y oleajes en el Caribe

Ciudad de Panamá/De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), para este viernes 26 de diciembre se prevén condiciones variables en gran parte del país. Durante horas de la madrugada y la mañana, se espera cielo con intervalos nublados y algunas lluvias esporádicas a lo largo de la vertiente del Caribe, así como en Chiriquí (Tierras Altas) y el norte de Coclé, mientras que en el resto del territorio nacional el cielo se mantendrá entre parcialmente nublado a despejado.

En horas de la tarde y la noche, el pronóstico indica que continuarán los intervalos nublados con lluvias esporádicas sobre la vertiente del Caribe, en tanto que el resto del país presentará cielo parcialmente nublado con algunos chubascos aislados.

La institución mantiene activo un aviso de vigilancia por vientos intensificados y oleaje en el Caribe, que se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo domingo 28 de diciembre.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 29°C y 33°C, mientras que en áreas de montañas y la cordillera Central se esperan registros entre 16°C y 25°C. Respecto al viento, en la vertiente del Caribe y el Pacífico Central se prevén vientos predominantes del oeste, norte y noreste, con velocidades de hasta 35 km/h en el sector marítimo y menores sobre tierra firme; para el resto del país, los vientos serán del oeste, suroeste y sur, con velocidades de hasta 16 km/h.

Las condiciones marítimas reflejan que en el litoral Caribe se esperan olas con alturas entre 1.21 y 1.80 metros, y periodos de 6 a 8 segundos, por lo que se mantiene un llamado a la precaución, conforme al aviso de vigilancia vigente. En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 0.61 y 0.91 metros de altura, con periodos de 10 a 14 segundos. En cuanto a la radiación UV-B, el Imhpa advierte índices máximos entre 6 y 10, lo que representa un nivel de riesgo alto a muy alto en el país.

