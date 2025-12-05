Naviferias del IMA: Quejas en La Pintada por largas filas y falta de jamones

La Pintada, Coclé/En el Mercado Agrícola y Artesanal del distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, hubo quejas debido a que, alrededor de las 6:00 a.m., ya se había terminado todo el contenedor de jamones que reparte el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Varios residentes expresaron su molestia por la mala organización, ya que pasaron más de tres horas esperando y esperan que en las próximas naviferias el proceso mejore.

Yo sufro de la columna y ya ni aguanto de estar parada. Esto es una tristeza, cuánta gente ha perdido de comprar su jamón. Aquí se ha presentado mucha gente que no era pintadeña. La hora que es y no ha llegado el otro camión”, dijo Dayra Rosa Rodríguez.

Dicen que abrieron desde las 5 de la mañana y nos dejaron sin jamón a nosotros. ¿Cómo es que nos van a dejar sin jamón? Aquí nos quedamos hasta las últimas. Nosotros vinimos como a las 7:00 de la mañana; nos dijeron que era a esa hora. Si nos hubiesen dicho que madrugáramos, madrugamos”, manifestó Domingo José Mendoza.

“Estamos esperando, el día está perdido. ¿Quién nos va a pagar si ya dijimos que veníamos por acá?”, cuestionó Jaime Rodríguez.

Por su parte, Edgar Medina, director del IMA en la provincia de Los Santos, indicó que las filas “han estado bastante fluidas” y que el personal llegó entre 2:30 a.m. y 3:00 a.m. para agilizar la atención.

“Aquí hay gente desde las 4:00 a.m. Nosotros hemos tratado de evacuar rápido, pero mucha gente se ha venido de otros corregimientos. Ahora mismo tenemos una pausa para mandar a buscar jamón y atender a las personas que están en fila. Se está tratando de que lo que viene alcance para todos los que están en fila”, señaló.

En total, se vendieron unas 3 mil unidades.

Con información de Nathalie Reyes.