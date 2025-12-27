Serie A | Conoce los resultados de hoy sábado 27 de diciembre y la tabla de posiciones

La Serie A continúa ofreciendo emoción, sorpresas y una batalla cerrada tanto en la cima como en el fondo de la clasificación.

Panamá/La Serie A de Italia vivió un sábado intenso en el marco de la decimoséptima jornada, con resultados que movieron la tabla de posiciones y dejaron señales claras en la lucha por los puestos europeos y la permanencia.

Uno de los encuentros más llamativos fue el triunfo del Parma, que logró una valiosa victoria 1-0 sobre Fiorentina gracias al gol de Sørensen al minuto 48. El resultado profundiza el complicado momento de la Fiorentina, que continúa en el fondo de la clasificación.

En Turín, el Torino no pudo hacer valer su localía y cayó 2-1 ante Cagliari. Vlasic abrió el marcador al 27’, pero los visitantes reaccionaron con anotaciones de Prati (45’) y Kilicsoy (66’) para llevarse tres puntos de oro.

Por su parte, el Como 1907 confirmó su gran presente con una contundente victoria 3-0 como visitante frente a Lecce. Los goles fueron obra de Paz (20’), Ramón (66’) y Douvikas (75’), resultado que consolida al conjunto lombardo en la zona alta de la tabla.

En Udine, Udinese y Lazio firmaron un empate 1-1 en un duelo cargado de emociones. Solet, en propia puerta al 80’, adelantó a la Lazio, pero Davis rescató el empate para los locales con un tanto agónico al 90+5.

La Juventus también dijo presente en la jornada sabatina con una victoria 2-0 sobre Pisa. Un autogol de Calabresi (73’) abrió el camino y Yildiz (90+2) selló el triunfo que mantiene a la “Vecchia Signora” en la pelea por los primeros lugares.

Tabla de posiciones tras la jornada del sábado.

En la cima del campeonato se mantiene el Inter, líder con 33 puntos, seguido muy de cerca por Milan y Juventus, ambos con 32 unidades. Napoli es cuarto con 31 puntos, mientras que Roma completa el top 5 con 30.

La gran revelación del torneo sigue siendo el Como 1907, sexto con 27 puntos, superando a clubes históricos como Bologna y Lazio. En la zona media aparecen Atalanta, Udinese y Sassuolo, todos en una lucha cerrada.

En la parte baja, la situación es crítica para Pisa (11 puntos) y Fiorentina (9 puntos), que ocupan las últimas posiciones, mientras que Hellas Verona y Genoa intentan escapar de la zona roja.

La Serie A continúa ofreciendo emoción, sorpresas y una batalla cerrada tanto en la cima como en el fondo de la clasificación, en una temporada que promete mantenerse al rojo vivo hasta el final.

