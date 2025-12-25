Serie A | Así va la batalla por el título del 'Capocannoniere' en Italia

Panamá/La Serie A italiana vive una temporada vibrante, donde los goles no solo definen partidos, sino también narrativas.

En la cima de la tabla de goleadores se impone un nombre con peso propio: Lautaro Martínez, el delantero argentino del Inter, que suma 8 goles, todos desde jugada o cabezazo, sin necesidad de penales ni tiros libres. Su eficacia y liderazgo ofensivo lo consolidan como el referente del ataque nerazzurro.

Pero no está solo. Lo sigue de cerca el estadounidense Christian Pulisic, quien ha encontrado en el Milan un ecosistema ideal para brillar. Con 7 goles, todos en jugada, Pulisic demuestra que su adaptación al fútbol italiano ha sido inmediata y contundente.

El podio lo completa Riccardo Orsolini, del Bologna, con 6 goles, aunque su perfil es distinto: tres de sus tantos han llegado desde el punto penal, lo que lo convierte en uno de los especialistas desde los once metros. Su capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave lo vuelve indispensable en el esquema de Thiago Motta.

Otro nombre que destaca es el del turco Hakan Çalhanoglu, también del Inter, con 6 goles, dos de ellos desde el penal. Su aporte desde el mediocampo ha sido vital para el equilibrio ofensivo del equipo milanés.

Más abajo, con 5 goles, aparece un grupo diverso que incluye a Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolás Paz (Como 1907), Federico Bonazzoli (Cremonese), Rolando Mandragora (Fiorentina), Kenan Yildiz (Juventus) y Rafael Leão (Milan). Cada uno con estilos distintos: Paz, por ejemplo, ha anotado un gol de tiro libre, mientras que Leão ha convertido dos penales, mostrando su versatilidad.

La presencia de Santiago Castro y Jamie Vardy en Bologna y Cremonese respectivamente, con 4 goles cada uno, confirma que los equipos de media tabla también tienen artilleros capaces de marcar diferencias. Vardy, veterano inglés, sigue demostrando que su olfato goleador no conoce fronteras.

En el Inter, además de Lautaro y Çalhanoglu, aparecen Ange Bonny y Marcus Thuram con 4 goles. Thuram destaca por su juego aéreo, con 2 goles de cabeza, mientras que Bonny aporta potencia y desequilibrio.

El Napoli también aporta nombres interesantes: Frank Anguissa, Kevin De Bruyne y Rasmus Hojlund, todos con 4 goles. De Bruyne, en particular, ha anotado 3 penales y un gol de tiro libre, mostrando su maestría en balón parado.

Otros nombres que completan la lista con 4 goles incluyen a Matías Soulé (Roma), Andrea Pinamonti y Domenico Berardi (Sassuolo), Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino), Keinan Davis y Nicolò Zaniolo (Udinese), y Mateo Pellegrino (Parma). Cada uno aporta matices distintos: desde el cabezazo de Simeone hasta los penales de Vlasic.

La tabla de goleadores de la Serie A no solo refleja cifras, sino estilos, momentos y contextos. Desde los que brillan sin balón parado hasta los especialistas en penales, el campeonato italiano ofrece una paleta rica de talento ofensivo. Y aunque Lautaro Martínez lidera con autoridad, la competencia está abierta, con nombres que prometen seguir dando espectáculo jornada tras jornada.

