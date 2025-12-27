Riña durante celebración de Navidad deja un fallecido en San Miguelito

De acuerdo con información preliminar suministrada por las autoridades, la víctima se encontraba compartiendo con amigos dentro de una residencia. En determinado momento, el hombre se retiró del lugar, pero regresó minutos después con la intención de llevarse a una sobrina, lo que derivó en una discusión que escaló rápidamente.

San Miguelito, Panamá/Lo que debía ser una reunión para compartir en Navidad terminó en tragedia el pasado 25 de diciembre, cuando un hombre falleció tras una riña registrada en el sector de la vereda El Buen Pastor, en Santa Rita, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con información preliminar suministrada por las autoridades, la víctima se encontraba compartiendo con amigos dentro de una residencia. En determinado momento, el hombre se retiró del lugar, pero regresó minutos después con la intención de llevarse a una sobrina, lo que derivó en una discusión que escaló rápidamente.

Te podría interesar: Detención provisional para joven de 24 años vinculado a dos homicidios en Colón

Según las investigaciones, durante el altercado se produjo una pelea física, en la que se utilizaron objetos contundentes y un arma blanca. Tras el enfrentamiento, los presentes se percataron de que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio tras recibir una llamada telefónica en horas de la mañana de dicho día. Al ingresar a la residencia, confirmaron el fallecimiento del ciudadano, quien presentaba múltiples lesiones producto de golpes y heridas punzocortantes.

Investigación en curso

Las autoridades informaron que hasta el momento no se han realizado aprehensiones; sin embargo, el Ministerio Público, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Indicaron además que se han recabado testimonios de múltiples personas, quienes han aportado información clave para identificar a los posibles responsables del hecho. Ante la cercanía de las festividades de fin de año, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar en un ambiente de respeto, tolerancia y armonía, con el objetivo de evitar hechos de violencia.

Las autoridades reiteraron la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica, sobre todo durante fechas en las que se incrementan las reuniones sociales y el consumo de alcohol.

Con información de Heady Leane Morán