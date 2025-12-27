Panameños se preparan para la cena de Año Nuevo entre ajustes de precios y optimismo en los mercados

Entre los productos más buscados destacan la papa, la cebolla, la remolacha, la zanahoria y el tomate, insumos básicos en la preparación de acompañamientos y ensaladas típicas de la temporada.

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocos días de despedir el 2025, las familias panameñas ya recorren los mercados del país para asegurar los ingredientes de la tradicional cena de Año Nuevo. Comerciantes consultados señalan que el movimiento de compradores comienza a intensificarse conforme se acerca el cierre del año.

Entre los productos más buscados destacan la papa, la cebolla, la remolacha, la zanahoria y el tomate, insumos básicos en la preparación de acompañamientos y ensaladas típicas de la temporada. Vendedores reconocen que los precios han subido levemente, pero aseguran que se mantienen dentro de rangos accesibles para la mayoría de los consumidores.

La buena noticia para el bolsillo de los panameños es que el tradicional arroz con guandú no está en riesgo. A diferencia de años anteriores, el grano emblemático de la cena de fin de año mantiene un precio estable y una oferta abundante, lo que garantiza su presencia en las mesas familiares.

Comerciantes explican que la llegada constante del producto al mercado ha evitado alzas significativas, permitiendo que los consumidores lo adquieran sin mayores dificultades. Actualmente, el guandú se comercializa alrededor de los tres dólares por libra, un costo considerado razonable por los compradores.

Ajustes en el menú, sin perder la tradición

La estabilidad en el precio de este producto tradicional ha permitido a muchos consumidores flexibilizar el resto del menú, optando por variar la proteína o reducir cantidades, sin sacrificar el plato principal. Algunos compradores indicaron que, además del arroz con guandú, incluirán ensaladas tradicionales y bebidas naturales, ajustándose al presupuesto disponible.

Pese a que el costo de la vida obliga a realizar compras más cuidadosas, comerciantes mantienen el optimismo y confían en que la mayor afluencia de clientes se registre en las últimas horas del año.

En definitiva, la esencia de la cena de Año Nuevo permanece intacta: compartir en familia, mantener las tradiciones y celebrar la llegada de un nuevo año, con el guandú como protagonista y a un precio que sigue siendo accesible.

Con información de Heady Leane Morán