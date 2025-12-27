Autoridades de salud en Chiriquí mantienen vigilancia por variante de la influenza A (H3N2)

David, Chiriquí/El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene acciones de vigilancia entre Panamá y Costa Rica, como parte de lo acuerdo binacionales para evitar el avance de la influenza.

La idea es mantener los controles epidemiológicos y alertas tempranas.

Las autoridades de salud reiteraron que mantienen la vigilancia en instalaciones de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

En Chiriquí se han enviado varias pruebas al Instituto Conmemorativo Gorgas.

Piden a las personas mantener la etiqueta respiratoria, como el uso de mascarillas, evitar aglomeraciones y vacunarse.

En la provincia de Chiriquí se han aplicado más de 165 mil vacunas contra la influenza, piden a las personas que acudan a vacunarse, como medida de prevención.

La vacuna con la que cuenta Panamá también contrarresta la influenza H3N2 variante K.

Con información de Demetrio Ábrego