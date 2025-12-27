Vecinos de El Cangrejo protestan contra construcción de proyecto residencial de alta densidad

Uno de los principales señalamientos de la comunidad es que el proyecto en construcción cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental de categoría uno, una clasificación que, según los residentes, no corresponde a un edificio de más de 25 o 30 pisos, el cual debería ser evaluado bajo una categoría tres, debido a su alto impacto urbano y ambiental.

El Cangrejo, Panamá/Residentes del barrio de El Cangrejo, en la ciudad de Panamá, expresaron su preocupación por el impacto urbano, ambiental y social que podría generar un proyecto inmobiliario de alta densidad en esta zona tradicional de la capital, reconocida por su tranquilidad, cohesión vecinal y valor histórico.

Vecinos del sector aseguran que durante años han mantenido una lucha constante por la protección del entorno, el ambiente y la calidad de vida que caracteriza al barrio, el cual se ha convertido en un punto atractivo tanto para residentes como para visitantes.

Uno de los principales señalamientos de la comunidad es que el proyecto en construcción cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental de categoría uno, una clasificación que, según los residentes, no corresponde a un edificio de más de 25 o 30 pisos, el cual debería ser evaluado bajo una categoría tres, debido a su alto impacto urbano y ambiental.

Alan Baitel, residente del sector, señaló que, como ciudadanos, solo piden respeto y que las autoridades revisen a fondo el expediente de este edificio. Los residentes también alertan sobre la desaparición progresiva de casas históricas, muchas de ellas con valor arquitectónico y cultural.

Manifestaron que el Cangrejo tiene una magia de vecindario muy particular: se puede caminar, hay comercios pequeños, restaurantes y un verdadero sentido de comunidad. Destacaron que no se oponen al progreso, pero sí a un crecimiento desordenado y mal planificado.

Otro de los puntos de mayor preocupación es el aumento de la densidad poblacional, dado que el proyecto contempla alrededor de 256 apartamentos, lo que podría convertir calles residenciales en vías de alto tráfico, afectando la movilidad, la seguridad y la convivencia.

Deterioro del espacio público y falta de control

Los vecinos también denunciaron un deterioro progresivo del espacio público, señalando problemas como aceras intransitables, falta de rampas, estacionamientos indebidos, aguas residuales, basura y congestionamiento vehicular, además de deficiencias en los hidrantes, lo que podría representar un riesgo en caso de emergencias.

Representantes de la Asociación de Residentes y Propietarios de El Cangrejo expresaron que existen leyes que regulan estas situaciones, pero consideran que no se están aplicando sanciones. Añadieron que, si no se corrige el "mal comportamiento", el problema no se va a solucionar.

Los residentes reiteraron su llamado a las autoridades para que escuchen a la comunidad, revisen los permisos otorgados y garanticen un desarrollo urbano equilibrado.

Con información de Emilio Batista