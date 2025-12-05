Reportan incendio en apartamento en El Cangrejo

Los bomberos también brindaron atención a personas y mascotas afectadas por el humo.

La mañana de este viernes se registró un incendio en un apartamento ubicado en El Cangrejo, sobre Vía Argentina. De acuerdo con reportes del Cuerpo de Bomberos, el edificio fue evacuado para salvaguardar la vida de los residentes.

El coronel del Cuerpo de Bomberos, Ángel Delgado, informó que el siniestro se originó en un apartamento del piso 21. Por el momento, no se reportan personas heridas.

La emergencia fue atendida por las subestaciones de Carrasquilla, Calidonia y Balboa. Además, unidades de la Policía Nacional acordonaron el área, mientras funcionarios del Municipio de Panamá se presentaron para verificar la situación.

El incendio fue controlado y extinguido gracias a la rápida acción de los camisas rojas.

Luego de sofocar el fuego, el departamento de incendios inició las investigaciones. De acuerdo con declaraciones de voceros de los Bomberos, el fuego inició en un cuarto.

Algunos residentes contaron que al oir la alrma de incendio que, usualmente suena, pero al ver que no se apagaba, entonces decidiron salir.