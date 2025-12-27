Vecinos de El Cangrejo protestan contra construcción de proyecto residencial de alta densidad

Uno de los principales señalamientos de la comunidad es que el proyecto en construcción cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental de categoría uno, una clasificación que, según los residentes, no corresponde a un edificio de más de 25 o 30 pisos, el cual debería ser evaluado bajo una categoría tres, debido a su alto impacto urbano y ambiental.