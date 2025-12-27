Vecinos de El Cangrejo protestan contra construcción de proyecto residencial de alta densidad
Uno de los principales señalamientos de la comunidad es que el proyecto en construcción cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental de categoría uno, una clasificación que, según los residentes, no corresponde a un edificio de más de 25 o 30 pisos, el cual debería ser evaluado bajo una categoría tres, debido a su alto impacto urbano y ambiental.
Ciudad de Panamá, Panamá/Residentes del barrio de El Cangrejo, en la ciudad de Panamá, expresaron su preocupación por el impacto urbano, ambiental y social que podría generar un proyecto inmobiliario de alta densidad en esta zona tradicional de la capital, reconocida por su tranquilidad, cohesión vecinal y valor histórico.