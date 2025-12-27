Más de 20 parejas sellan su amor en matrimonio comunitario en Penonomé
El acto religioso fue presidido por el párroco Sebastián Sedeño, quien destacó la importancia del sacramento del matrimonio como una bendición que fortalece a la familia y a la comunidad cristiana, exhortando a los nuevos esposos a vivir conforme a los valores y enseñanzas de la fe.
Penonomé, Coclé/Cerca de 23 parejas contrajeron matrimonio bajo el techo de la parroquia San Martín de Porres, ubicada en el distrito de Penonomé, en una emotiva ceremonia comunitaria marcada por la fe, la esperanza y el compromiso mutuo.