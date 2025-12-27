Más de 20 parejas sellan su amor en matrimonio comunitario en Penonomé

El acto religioso fue presidido por el párroco Sebastián Sedeño, quien destacó la importancia del sacramento del matrimonio como una bendición que fortalece a la familia y a la comunidad cristiana, exhortando a los nuevos esposos a vivir conforme a los valores y enseñanzas de la fe.