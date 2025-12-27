Decretan detención provisional para exrepresentante de Belisario Porras por peculado agravado

Se pudo conocer que el caso se mantiene bajo investigación, mientras la imputada permanece bajo detención provisional, como parte del proceso judicial que se sigue en su contra.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un juez de garantías legalizó la aprehensión y admitió la imputación por el delito de peculado agravado contra una exrepresentante del corregimiento de Belisario Porras, según informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

Durante la audiencia correspondiente, el juzgado también ordenó la medida cautelar de detención provisional, al considerar los elementos presentados por la Fiscalía Anticorrupción dentro de esta causa penal.

Se pudo conocer que el caso se mantiene bajo investigación, mientras la imputada permanece bajo detención provisional, como parte del proceso judicial que se sigue en su contra.

Información en desarrollo