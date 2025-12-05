Decomisan en Chiriquí más de mil llantas presuntamente ingresadas sin documentación.

El hallazgo se produjo durante un operativo de la Dirección de Fiscalización de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), donde se ubicó una bodega que almacenaba los neumáticos sin registros de compra o traslado.

Chiriquí/Un cargamento de al menos mil llantas que presuntamente ingresaron al país sin la documentación requerida fueron decomisados este viernes 5 de diciembre en el área de Río Sereno, provincia de Chiriquí.

El hallazgo se produjo durante un operativo de la Dirección de Fiscalización de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), donde se ubicó una bodega que almacenaba los neumáticos sin registros de compra o traslado. Autoridades de la entidad explicaron que las llantas fueron retenidas debido a la ausencia total de documentos que acrediten su transacción legal. Se mantienen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Explicaron que todo producto debe contar con su documentación por lo que, si los abogados presentan los papeles y son válidos, las llantas serán devueltas; de lo contrario, se procederá con el decomiso definitivo.

Te podría interesar: Desfile de Navidad Panamá 2025: Alcaldía anuncia medidas y restricciones

Las autoridades no descartan que el cargamento provenga de la Zona Libre de Colón y, luego, haya sido revendido de manera irregular. Aseguraron que estos productos no pueden salir al país sin cumplir con el pago de impuestos, por lo que esta presunta evasión fiscal podría constituir un delito de contrabando.

Durante el año, la institución ha detectado múltiples casos relacionados con mercancías sin documentación, sobre todo en artículos electrónicos, celulares, perfumería y otros productos enviados mediante encomiendas.

De acuerdo con las estimaciones, el valor aproximado del cargamento decomisado oscila entre 50,000 y 80,000 dólares, debido a que se trata de neumáticos diseñados para vehículos tipo pick-up, tractores y otras maquinarias. Actualmente, se desarrolla un proceso administrativo y de investigación para determinar el origen de estos neumáticos y posibles responsabilidades legales.

Con información de Demetrio Ábrego