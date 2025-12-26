Incendio de herbazal consume más de 9 hectáreas en área cercana al Parque Nacional Volcán Barú

El siniestro se extendió por alrededor de siete horas, tiempo durante el cual personal del Cuerpo de Bomberos logró contener el fuego y evitar que ingresara al área protegida del parque nacional. La vegetación afectada correspondió principalmente a herbazales, informaron las autoridades.

Barú, Chiriquí/Un incendio de herbazales afectó cerca de 10 hectáreas la tarde del jueves 25 de diciembre en la comunidad de Los Cantares, en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, en un área próxima al Parque Nacional Volcán Barú.

El siniestro se extendió por alrededor de siete horas, tiempo durante el cual personal del Cuerpo de Bomberos logró contener el fuego y evitar que ingresara al área protegida del parque nacional.

La coronel Nadia Samudio, comandante primer jefe del Cuerpo de Bomberos en Bugaba, dijo que las fuertes ráfagas de viento dificultaron las labores, por lo que se suspendieron temporalmente las operaciones cerca de las 10:00 p.m. por razones de seguridad. Se pudo conocer que el incendio fue controlado en horas de la madrugada y extinguido por completo durante la mañana de este viernes, tras intensas tareas de liquidación.

Explicó que, debido a la magnitud del evento, fue necesario activar de inmediato a la Estación N.º 3 de Volcán y solicitar refuerzos adicionales. En total, 17 miembros trabajaron en el control del fuego.

Samudio indicó que se mantiene monitoreo constante de puntos críticos para evitar reactivaciones, y precisó que este ha sido el incendio más grave de al menos tres atendidos recientemente en la región. Además, señaló que se presume intervención humana, dado que este tipo de incendios no suele originarse de forma espontánea.

En estos momentos, guardaparques del Parque Nacional Volcán Barú también mantienen supervisión permanente del área afectada y sus alrededores. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar la quema de desechos en áreas verdes y a reportar cualquier conato de incendio al 311 o mediante los canales oficiales.

Con información de Demetrio Ábrego