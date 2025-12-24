Acodeco decomisa más de mil productos vencidos en operativos navideños en Los Santos

Como resultado de estos recorridos, los inspectores procedieron al decomiso de más de mil productos, en su mayoría artículos con fecha de vencimiento expirada, que no eran aptos para el consumo humano.

Los Santos/A pocas horas de la celebración de la Navidad, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) intensificó los operativos de verificación en diversos establecimientos comerciales de la provincia de Los Santos.

Como resultado de estos recorridos, los inspectores procedieron al decomiso de más de mil productos, en su mayoría artículos con fecha de vencimiento expirada, que no eran aptos para el consumo humano. El objetivo principal de estas inspecciones, según la entidad, es proteger la salud de la población y asegurar que los productos ofrecidos al público cumplan con las normas de seguridad y calidad, sobre todo en una temporada de alto consumo.

Durante estas diligencias, la institución detectó irregularidades recurrentes, entre ellas productos vencidos, precios que no estaban visibles para los consumidores, falta de facturación y otras prácticas comerciales inadecuadas que, de acuerdo con los inspectores, persisten pese a los constantes llamados de atención.

Te podría interesar: Navidad 2025: Aumenta la afluencia en el mercado público de Colón por compras durante Nochebuena

Las autoridades destacaron que los verificadores han sido especialmente rigurosos en la revisión de las fechas de vencimiento, lo que permitió retirar del mercado más de mil productos en distintos puntos de la provincia.

Además, la entidad informó que se mantiene en constante vigilancia de los productos que se ofrecen a la venta, con el fin de prevenir posibles afectaciones a la salud de los consumidores.

Adelantaron que estos operativos continuarán en los próximos días, no solo por la temporada navideña, sino también ante la cercanía de las celebraciones de fin de año, período en el que aumenta de forma significativa la demanda de alimentos y otros productos de consumo masivo en la provincia.

Con información de Eduardo Javier Vega