Año escolar 2026: Más de 6 mil docentes inician semana en organización en Chiriquí y Bocas del Toro

Chiriquí/Con aulas en movimiento y padres aún matriculando a sus hijos, más de 6 mil docentes del sector público y privado en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro iniciaron este lunes la jornada de organización docente, paso previo al inicio oficial del año escolar el próximo lunes.

Mientras el Ministerio de Educación aseguró estar listo y preparado para recibir a los estudiantes, el gremio docente insistió en la necesidad de contar con garantías adecuadas para impartir clases en condiciones óptimas.

En esta región del país, más de 100 mil estudiantes comenzarán el proceso de enseñanza-aprendizaje, en medio de ajustes administrativos que todavía se mantienen en curso.

Maritza Martínez, de la regional de Educación, explicó que el número definitivo de estudiantes aún no está cerrado debido a que el proceso de matrícula continúa activo.

“No tenemos una cifra exacta ahorita porque se hace un corte en marzo, a finales de marzo se hace el primer corte. Todavía hay movimiento, vi ahorita en el Instituto David, todavía padres de familia matriculando. Así que todavía el mismo día de inicio escolar vemos padres que se acercan a matricular a sus hijos. Una cifra exacta pues no la tenemos, al finalizar el de marzo es que tenemos entonces una cifra más oficial de lo que es la cantidad de estudiantes para el año 2026”, dijo.

En los planteles, los docentes aprovechan esta semana para organizar horarios, distribuir cargas académicas y revisar condiciones de infraestructura, con la expectativa de que el inicio del año lectivo se desarrolle sin contratiempos.

El regreso a clases en el occidente del país no solo marca el inicio de un nuevo calendario académico, sino también el reto de garantizar que miles de estudiantes cuenten con un entorno adecuado para su formación.

