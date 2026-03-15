Decenas de residentes del distrito de San Miguelito pasaron la noche en vela para poder obtener su carné de salud durante una jornada especial organizada por el Ministerio de Salud.

La actividad se realizó en el centro de salud de Cerro Batea, donde desde tempranas horas de la mañana una gran cantidad de personas acudió para tramitar los carnés de salud verde y blanco, documentos requeridos para laborar en diversas actividades, especialmente en el manejo y venta de alimentos.