Crisis del agua en Azuero: Idaan habla de dos escenarios y aún no fija fecha para restablecer servicio

De acuerdo con el funcionario, el progreso en la limpieza y rehabilitación de las plantas Roberto Reina y Rufina Alfaro alcanza aproximadamente el 70%, aunque el restablecimiento total dependerá de que el sistema logre estabilizarse y cumplir con los parámetros de potabilidad.

Panamá/Con dos plantas potabilizadoras en proceso de desinfección y un sistema que aún intenta recuperar su equilibrio tras la alta demanda de los carnavales, la región de Azuero continúa enfrentando la crisis de agua potable que afecta a Herrera y Los Santos. El director del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó que la situación responde a dos escenarios distintos que se están atendiendo de manera simultánea.

El director del Idaan, quien se encontraba en un foro sobre el agua, en el Parlamento Latinoamericano, explicó que, por un lado, se encuentra la desinfección de las plantas Roberto Reina y Rufina Alfaro, luego de la contaminación registrada en los ríos de estas áreas. Por otro, varias potabilizadoras experimentan baja presión tras el incremento extraordinario en el consumo de agua durante las festividades.

El director detalló que el sistema sufrió un fuerte impacto operativo. “Un desbalance que se estuvo en la red. Nosotros iniciamos, como todos ustedes saben, el periodo de desinfección de todas las tuberías. Esto fue muy próximo al carnaval. Luego, con la presencia de más de 300,000 personas en el área de Azuero, el sistema no pudo recuperar su equilibrio. Este fin de semana, con personal de la región metropolitana y los expertos hidráulicos de nosotros acá en Panamá, estuvimos llevando el sistema a su nivel”

Villarreal indicó que los trabajos continúan en la región y que se espera culminar esta fase técnica durante el fin de semana. Sin embargo, no ofreció una fecha específica para que el agua de las plantas pueda ser consumida nuevamente por la población.

En cuanto al proceso de desinfección, aseguró que el avance es significativo. “Hoy todavía seguimos en el área de Azuero, finalizando los trabajos este fin de semana”

Mientras tanto, miles de hogares en Herrera y Los Santos continúan a la expectativa, esperando que el suministro regrese con normalidad tras varios días de incertidumbre.

Con información de María De Gracia.