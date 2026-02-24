Ministra Muñoz se reúne con trabajadores del puerto de Cristóbal en Colón

Según detalló la funcionaria en declaraciones a TVN Noticias, la reunión tuvo como objetivo principal ofrecer certeza y tranquilidad a la fuerza laboral ante el proceso de transición que atraviesan los puertos.

Colón/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, realizó este martes una visita al puerto de Cristóbal, ubicado en la provincia de Colón, donde sostuvo un encuentro con los trabajadores portuarios para explicar el alcance del reciente fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado a Panama Ports Company (PPC) en las terminales de Balboa y Cristóbal.

Según detalló la ministra de Trabajo en declaraciones a TVN Noticias, la reunión tuvo como objetivo principal ofrecer certeza y tranquilidad a la fuerza laboral ante el proceso de transición que atraviesan los puertos.

Muñoz explicó que se trata de un proceso de acercamiento con los trabajadores, similar al realizado previamente en Balboa, en el que se les informó que se aplicará la figura de sustitución patronal para garantizar la continuidad de sus derechos laborales.

Durante el recorrido, la titular del Mitradel destacó la disposición de los trabajadores, a quienes calificó como responsables por mantenerse en sus puestos y colaborar con una transición ordenada. Indicó además que grupos de 25 colaboradores están ingresando de forma escalonada a procesos de capacitación para familiarizarse con los nuevos sistemas operativos que se implementan en la terminal.

La ministra Muñoz subrayó que, hasta el momento, en el puerto de Cristóbal no se ha registrado paralización de labores. Aclaró que la actual disminución en el tránsito de buques responde a factores operativos y a la fase de pruebas del nuevo sistema.

Sobre el estado de las operaciones, Muñoz señaló que se espera una reactivación hacia finales de la semana, mientras continúan los entrenamientos del personal. La funcionaria reiteró que el compromiso del Gobierno es preservar la fuerza laboral vinculada a la actividad portuaria.

Con información de Néstor Delgado.