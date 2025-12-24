Fluido movimiento de compradores marca la víspera navideña en el Mercado Público de David

Desde tempranas horas, los consumidores buscan alimentos tradicionales como cebolla, papa, repollo, remolacha y el infaltable guandú, ingredientes esenciales en la mesa navideña y parte de las costumbres culinarias asociadas a la celebración de la Natividad.

David, Chiriquí/El Mercado Público de la Cadena de Frío, en el distrito de David, registra un notable movimiento de compradores que acuden a estas instalaciones para abastecerse de los productos destinados a la cena de Navidad, en la antesala de la Nochebuena.

De acuerdo con comerciantes del lugar, los precios han mostrado una reducción significativa en comparación con semanas anteriores, lo que ha incentivado la afluencia de clientes. Germán Suira, vendedor del Mercado Público, destacó que los productos que se comercializan son frescos y provienen directamente del productor, lo que permite ofrecer costos más accesibles a la población.

La combinación de precios favorables y productos de calidad ha generado un ambiente dinámico, convirtiendo al mercado en uno de los principales puntos de abastecimiento para las familias chiricanas durante estas fechas festivas.

Con información de Demtrio Ábrego