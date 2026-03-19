'Ella era todo para mí': dolor por muerte de Eusebia de Suárez

Tras su fallecimiento, el Ministerio Público informó que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana mantiene abierta una investigación por este caso.

La comunidad del sector uno de Los Colmatas, en Pacora, se encuentra de luto tras el fallecimiento de Eusebia de Suárez, quien durante 25 años trabajó en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. La mujer fue atropellada por un bus de la ruta Tanara–Panamá el pasado 5 de marzo, en Juan Díaz.

“Cheva”, como cariñosamente le llamaban, solía sentarse cada tarde en el portal de su casa a conversar con su esposo, con quien compartió 42 años de vida. Hoy, esa silla permanece vacía, al igual que el profundo vacío que deja su partida.

Su esposo, Fredy Suárez, relató que los 14 días que ella permaneció en coma fueron especialmente difíciles para toda la familia. Por su parte, su yerno, Juan Humberto Villanueva, contó que se mantenían en oración constante.

“Si dormíamos una hora, era mucho, pero siempre nos reuníamos. Era hora tras hora, pero bueno, fue la voluntad de Dios”, expresó.

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Suárez también recordó el día del accidente: había salido con ella en la mañana y la llevó a su trabajo. Luego continuó su trayecto en bus. “Como a las 2 de la tarde me llamaron para decirme que había tenido un accidente”, dijo.

Familiares describen a Eusebia como una persona alegre, solidaria y muy unida a su familia.

“Ella era todo para mí. Una persona hermosa, humanitaria, ayudaba a todo el mundo”, manifestó su esposo.

Su yerno agregó que siempre la recordarán por su carácter alegre y su disposición de ayudar a los demás.

Entre lágrimas, su nieto de 13 años compartió el sueño que su abuela tenía para él: verlo convertirse en un profesional.

“Ella siempre quería verme feliz, quería verme graduado. Ya estoy en noveno grado… siempre me apoyaba, cada vez que jugaba fútbol me decía que el patrón era la pelota”, relató Robinho Villanueva.

La muerte de la colaboradora de la Autoridad de Aseo reaviva el llamado a los conductores a manejar con prudencia y responsabilidad para evitar tragedias similares.

“Hay que poner más atención. El que sabe manejar sabe que cuando hay un paso de cebra debe detenerse, mirar a ambos lados o reducir la velocidad”, señaló Villanueva.

Más que exigir justicia públicamente, la familia ha decidido dejar el caso en manos de las autoridades. El pasado 11 de marzo, Eusebia cumplió 67 años mientras permanecía en coma en el hospital. A pesar del dolor, sus seres queridos le cantaron cumpleaños con la esperanza de verla recuperarse, algo que finalmente no ocurrió.

Tras su fallecimiento, el Ministerio Público informó que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana mantiene abierta una investigación por este caso.

Información de Jessica Roman