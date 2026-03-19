FIFA multa a Israel por discriminación pero archiva caso de clubes en Cisjordania

La Federación Palestina de Fútbol (FPF) había pedido en 2024 la suspensión de su homóloga israelí.

Lausana, Suiza/Después de dos años de suspense, la FIFA comunicó este jueves sus decisiones sobre dos peticiones palestinas: multó a Israel por "discriminaciones" pero archivó la solicitud sobre la actuación de clubes israelíes de fútbol en la Cisjordania ocupada.

La instancia mundial del balompié no suspendió a la Federación Israelí de Fútbol, como le pedía desde 2024 la Federación Palestina, y limitó el castigo a una multa de 150.000 francos suizos (165.000 euros o 190.000 dólares) por "violaciones graves y repetidas" de sus obligaciones en la lucha contra las discriminaciones.

La instancia israelí "omitió tomar medidas concretas y transparentes contra los comportamientos discriminatorios", especialmente ante actitudes racistas de hinchas del Beitar Jerusalén, y "toleró mensajes politizados y militaristas en contextos futbolísticos", explicó en un comunicado la FIFA.

En su decisión, enumera una cascada de comportamientos racistas en el fútbol israelí, que van desde lemas sobre pureza racial en las gradas del Beitar hasta insultos a jugadores árabes. También mensajes "militaristas" de dirigentes de las ligas profesionales y del Maccabi Netanya en sus redes sociales.

La FIFA estimó poco concretas las multas decididas por la Federación Israelí de Fútbol (IFA) contra el Beitar, sin ligarlas expresamente a incidentes racistas.

También se constató que la IFA "no ha hecho ninguna declaración pública condenando el racismo ni lanzó ninguna campaña de lucha contra la discriminación, ni tomó ninguna medida destinada a favorecer la inclusión de jugadores árabes o palestinos".

"El fútbol une al mundo" -

La IFA deberá pagar las dos terceras partes de la multa "antes de 30 días" e invertir el resto "en la puesta en marcha de un plan general destinado a garantizar una acción contra la discriminación".

Igualmente, en sus tres próximos partidos internacionales como local, Israel deberá desplegar una pancarta de tamaño significativo y muy visible donde se lea "El fútbol une al mundo - No a la discriminación", añadió la FIFA.

Por otra parte, la FIFA decidió no tomar "ninguna medida" sobre los clubes israelíes implantados en las colonias ilegales de Cisjordania. De esta manera, rechazó una solicitud palestina que llevaba dos años de espera y que había sido apoyada por varios expertos de Naciones Unidas.

La instancia mundial del fútbol optó por "no tomar ninguna medida" debido a que "el estatus jurídico final de Cisjordania es una cuestión no resuelta y extremadamente compleja en el derecho internacional público", anunció en un comunicado.

Propuesta de mediación -

"La FIFA debería continuar promoviendo el diálogo y ofreciendo una mediación" entre las Federaciones Israelí y Palestina de fútbol, añade el texto.

La Federación Palestina de Fútbol (FPF) había pedido en 2024 la suspensión de su homóloga israelí aludiendo a una serie de violaciones de los estatutos del órgano rector del balompié mundial.

En octubre de 2024, varios expertos de Naciones Unidas -a mandato del Consejo de Derechos Humanos pero que no se expresaron en nombre de la propia ONU- había solicitado a la FIFA que "respetara el derecho internacional" en este punto.

Según esos expertos, "al menos ocho clubes de fútbol se han desarrollado o han sido identificados jugando en las colonias israelíes de la Cisjordania ocupada".

Además, esos "clubes israelíes, muchos de los cuales han mostrado racismo hacia el pueblo y los jugadores palestinos a lo largo de los años, se han integrado en la Federación Israelí de Fútbol", subrayaron.

Precisaron que un noveno club, con sede en Israel, juega algunos de sus partidos como local en una colonia.