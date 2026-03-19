Mujer acusada de estafa por más de $13 mil fue enviada a prisión

Los hechos se remontan a cuando la imputada hizo creer a la víctima que se encargaría de gestionar los pagos de impuestos ante la DGI y de la planilla ante la CSS de su empresa.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, logró que un Tribunal de Apelaciones revocara la medida cautelar de depósito domiciliario impuesta en primera instancia a una mujer investigada por el delito de estafa, ordenando en su lugar su detención provisional.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se remontan al 27 de diciembre de 2022, cuando la imputada hizo creer a la víctima que se encargaría de gestionar los pagos de impuestos ante la Dirección General de Ingresos y de la planilla ante la Caja de Seguro Social de su empresa.

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Bajo esta premisa, el afectado realizó varias transferencias a cuentas a nombre de la mujer, que en total sumaron $13,550.00, entre el 29 de diciembre de 2022 y el 5 de junio de 2023.

Sin embargo, posteriormente el comerciante descubrió que los pagos nunca fueron efectuados ante la Caja de Seguro Social y que las declaraciones supuestamente presentadas ante la Dirección General de Ingresos no estaban registradas, por lo que resultaron ser falsas.

Tras la evaluación del caso, el Tribunal de Apelaciones acogió los argumentos del Ministerio Público y determinó modificar la medida cautelar, ordenando la detención provisional de la imputada mientras continúan las investigaciones.