Apicultura panameña crece con fuerza y gana protagonismo en la Feria de David

Durante el encuentro en el Comité Agrícola y Pecuario , los productores destacaron el papel fundamental de las abejas no solo en la producción de miel, sino también en el equilibrio del ecosistema.

David, Chiriquí/La producción de miel en Panamá atraviesa un momento de crecimiento, impulsada por el auge de la apicultura, una actividad que gana terreno en el país y que se posiciona como una alternativa económica para productores agrícolas y ganaderos. Este impulso se evidencia en el marco de la Feria de David, en la provincia de Chiriquí, donde apicultores de distintas regiones se han dado cita para compartir experiencias y avances del sector.

Durante el encuentro en el Comité Agrícola y Pecuario, los productores destacaron el papel fundamental de las abejas no solo en la producción de miel, sino también en el equilibrio del ecosistema.

Son parte fundamental de todo el medio ambiente, del ecosistema en general y la verdad que es una especie que tenemos que cuidar. Se ve a veces como una especie peligrosa, pero más que una especie productora, ella es una cuidadora del medio ambiente”, Sara Feliut, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El crecimiento del sector también se refleja en el aumento de productores a nivel nacional. Según los datos compartidos, actualmente existen más de 500 apicultores en el país, lo que ha permitido diversificar la producción y generar valor agregado.

“Productores pequeños, tenemos prácticamente más de 500 productores a nivel nacional. Entonces, esto repercute en que la apicultura ha desarrollado, ha innovado en el país con todo el valor que tiene la miel en sí”, señaló un miembro del Comité.

A pesar del avance, los apicultores consideran necesario el respaldo del Estado para sostener el crecimiento de la actividad. En ese sentido, esperan acceder a créditos que les permitan fortalecer sus operaciones. Mientras tanto, la Feria de David continúa recibiendo una alta afluencia de visitantes, superando las 100 mil personas, y se prepara para un fin de semana de mayor movimiento con actividades tradicionales como la cabalgata.

Con información de Demetrio Ábrego.