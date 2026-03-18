Comunidades de Alanje denuncian supuesta contaminación del agua y problemas de salud

Alanje, Chiriquí/Residentes de varias comunidades del distrito de Alanje, en la provincia de Chiriquí, denuncian graves deficiencias en el suministro de agua potable, una situación que, aseguran, está afectando su salud y calidad de vida.

En ese sentido, residentes de sectores como Los Positos, Paja Blanca y El Cacao manifestaron su preocupación por las condiciones en las que reciben el agua, la cual, según relatan, presenta sedimentos y altos niveles de contaminación. Uno de los residentes explicó que la situación ha sido advertida incluso por autoridades de salud.

“El Ministerio de Salud la decretó que ya no es buena porque tiene mucho hierro, pero nosotros estamos ubicados dentro de lo que es el programa de Chorro Blanco, pero la empresa que Chorro Blanco quebró, yo creo, no sé qué pasó, nada más han quedado las bases donde van a montar los tanques y eso ha quedado ahí”, dijo uno de los residentes.

Los moradores describen que el agua llega en condiciones inadecuadas para el consumo humano. “El agua sale con tierra, un arenal, no sé si es lodo o qué, pero es pésima”, afirmó otro afectado. También advirtieron sobre las consecuencias que esto ha generado en la salud de quienes la consumen. “Aquí las personas que vienen de afuera toman esa agua y les da diarrea”.

De acuerdo con los testimonios, el problema se mantiene desde hace varios meses y podría estar relacionado con afectaciones a las fuentes de agua en la zona. “Desde que hubo el caño de Remigio Roja para acá, parece que las máquinas compactadoras del terreno hicieron algún estrago en el pozo”, señalaron.

Ante esta situación, los residentes esperan que las autoridades reactiven el sistema de agua potable proveniente de Chorro Blanco, en Boquerón, como una solución a la crisis que enfrentan. Mientras tanto, insisten en la urgencia de una respuesta que garantice el acceso a agua segura para sus comunidades.

Con información de Demetrio Ábrego.