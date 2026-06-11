Irán considera la tregua 'prácticamente irrelevante' y cierra el estrecho de Ormuz

En vigor desde el 8 de abril, tras más de un mes de bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán y represalias de Teherán en la región, el alto el fuego se había respetado en gran medida, pese a las declaraciones amenazantes de ambas partes.

Irán advirtió este jueves que la frágil tregua en Oriente Medio se ha vuelto "prácticamente irrelevante" y decretó el cierre total del estrecho de Ormuz tras la última serie de ataques cruzados con Estados Unidos.

En vigor desde el 8 de abril, tras más de un mes de bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán y represalias de Teherán en la región, el alto el fuego se había respetado en gran medida, pese a las declaraciones amenazantes de ambas partes.

Sin embargo, desde el domingo la situación escaló. Primero se produjo una nueva confrontación entre Irán e Israel y posteriormente ataques directos entre la república islámica y Estados Unidos, que comenzaron el martes por la noche y continuaron este jueves.

Es "difícil mantenerse optimista", resumió el portavoz de la Cancillería de Pakistán, país que ha mediado entre Washington y Teherán, al tiempo que llamó a retomar la diplomacia y el diálogo.

Una delegación catarí partió este jueves de Teherán, donde había llegado el miércoles para intentar impulsar una salida diplomática que ahora parece estancada. En las últimas horas, países como China, Rusia y Arabia Saudita han pedido un regreso urgente a la mesa de negociación.

Cierre "hasta nueva orden"

Los ataques de Estados Unidos "convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante", afirmó la Cancillería iraní en un comunicado emitido tras la segunda noche consecutiva de bombardeos sobre su territorio.

Poco después, la autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho de Ormuz confirmó el cierre total de esta vía marítima "hasta nueva orden", tal como habían advertido la víspera los Guardianes de la Revolución.

Desde el 28 de febrero, cuando los ataques israeloestadounidenses desencadenaron la guerra, Irán ha restringido significativamente la navegación por este corredor estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos, aunque hasta ahora permitía el paso de aproximadamente veinte buques diarios.

Durante la última noche, el ejército estadounidense aseguró haber atacado "centros de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea en todo el país".

Tres personas resultaron heridas, según medios iraníes, que reportaron explosiones en la isla de Qeshm, así como en Minab, Sirik y el puerto de Bandar Abás, en el sur del país.

Irán respondió con el lanzamiento de una veintena de misiles contra una base estadounidense en Jordania, los cuales fueron interceptados, además de nuevos ataques dirigidos contra países del Golfo aliados de Washington.

En Baréin, una niña resultó herida por restos de un dron. Kuwait, por su parte, cerró temporalmente su espacio aéreo debido a proyectiles iraníes.

La promesa número 38 de un acuerdo

La nueva escalada comenzó el martes, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara nuevamente que un acuerdo estaba próximo. Según un recuento de CNN, se trata de la ocasión número 38 en que el mandatario asegura que un pacto es inminente desde el inicio de la guerra.

"Estamos realmente cerca de un acuerdo, pero seguimos dándonos largas, seguimos tomándonos por imbéciles", declaró Trump el miércoles ante periodistas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acusó a Irán de "jugar al gato y al ratón" durante las conversaciones.

"Si tenemos que negociar a base de bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso", advirtió.

Lejos de ceder, los Guardianes de la Revolución, el poderoso cuerpo militar ideológico de Irán, amenazaron con atacar cualquier embarcación que intentara cruzar el estratégico estrecho de Ormuz.

Posteriormente, la Marina iraní informó sobre acciones contra "dos navíos" que habrían intentado atravesar la zona "ilegalmente".

La agencia británica de transporte marítimo UKTMO reportó un buque en llamas frente a las costas de Omán, aunque sin ofrecer mayores detalles.

El día anterior, un petrolero había sido atacado por fuerzas estadounidenses que mantienen un bloqueo naval sobre Irán.

Según el ejército norteamericano, la embarcación intentaba evadir las restricciones para exportar petróleo iraní. Nueva Delhi informó que tres marineros indios murieron en el incidente.

Estados Unidos e Irán ya se habían atacado mutuamente entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Asimismo, el domingo y el lunes se registraron ataques directos entre Israel e Irán por primera vez desde la implementación de la tregua.

El detonante fue un bombardeo israelí contra los suburbios de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbolá, que en marzo abrió un segundo frente en la guerra al atacar a Israel en apoyo a Teherán.

La república islámica insiste en que cualquier acuerdo de paz para poner fin al conflicto regional debe incluir también un alto el fuego en Líbano, donde las operaciones israelíes han dejado más de 3.600 muertos durante esta guerra.