Retienen más de $19 mil a pasajero colombiano en aeropuerto Panamá Pacífico

Aduanas reporto la retención de $19,252.00 a un pasajero de nacionalidad colombiana en el área de Panamá Pacífico.

Ciudad de Panamá/Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron la suma de $19,252.00 a un pasajero de nacionalidad colombiana que arribó al país en un vuelo comercial procedente de Medellín, Colombia, con destino a la terminal aérea de Panamá Pacífico.

Según el informe oficial, durante el control en el área de carriles, el viajero declaró inicialmente portar $8,500.00. No obstante, ante inconsistencias en su declaración, las autoridades procedieron a realizar una verificación secundaria.

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En medio del procedimiento, el pasajero extrajo parte del dinero desde el bolsillo de un abrigo negro y lo colocó sobre el escritorio. Posteriormente, al inspeccionar su equipaje, los inspectores hallaron $252.00 adicionales dentro de una cartera color negro.

El conteo final determinó que el monto total ascendía a $19,252.00 (diecinueve mil doscientos cincuenta y dos dólares), superando la cifra previamente declarada por el viajero.

El caso fue remitido al Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 375-A del Código Penal, para el desarrollo de las investigaciones y las diligencias legales correspondientes.