Aduanas retiene $76,365 a pasajeros colombianos en el Aeropuerto de Tocumen

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron B/.76,365.00 en efectivo a una ciudadana colombiana que viajaba junto a su esposo, tras detectar un monto mayor al declarado en la Declaración Jurada de Viajero, durante un control en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con el informe oficial, los pasajeros fueron recibidos inicialmente en el área de escáner, donde manifestaron portar B/.70,000.00 en efectivo, cifra que coincidía con la documentación presentada al momento de su salida de Colombia.

No obstante, al ser trasladados al cuarto de revisión de la Terminal 2, los inspectores detectaron dinero adicional oculto en distintos compartimentos, incluyendo una bolsa perteneciente al esposo, así como varios bolsillos y la cartera personal de la declarante.

La cajera de turno realizó el conteo oficial del dinero, confirmando un total de B/.76,365.00, lo que representó B/.6,365.00 adicionales a lo previamente declarado por los pasajeros.

La Autoridad Nacional de Aduanas recordó que los viajeros que ingresan o salen del país deben declarar de manera exacta cualquier monto en efectivo, conforme a la normativa vigente, y advirtió que las inconsistencias pueden dar lugar a retenciones y procesos administrativos.