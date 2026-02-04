Clima en Panamá: Nubosidad, lluvias ligeras y fuertes vientos predominarán en el país
Las condiciones marítimas, en el Caribe se mantienen niveles de advertencia para las actividades, con olas que oscilarán alrededor de los 2.12 metros, con periodos no mayores a 8 segundos. En el Pacífico, continúan las condiciones de extrema precaución.
De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), para este miércoles 4 de febrero se prevén condiciones atmosféricas variables en ambas vertientes del país, con presencia de nubosidad, lluvias aisladas y advertencias marítimas vigentes.
En la vertiente del Caribe, durante horas de la mañana se esperan cielos dispersos a nublados, acompañados de eventos lluviosos aislados en Colón. Para la tarde y noche, se pronostican episodios nubosos con lluvias ligeras intermitentes en sectores de la Costa Abajo de Colón, norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.
En el Pacífico, en horas matutinas se mantendrán cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en Panamá Norte. Durante la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados ligeros en áreas de Panamá Norte, Oeste, Este y Darién, así como en las Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.
- Le puede interesar: ¿Qué es la ola ártica? El fenómeno que trajo frío, viento y lluvias al país
En cuanto a las temperaturas, el Imhpa informó que las mínimas estarán oscilando entre los 10°C y 25°C, mientras que las máximas rondarán entre los 25°C y 34°C a nivel nacional.
Los vientos presentarán flujos del noroeste en horas de la mañana sobre la vertiente Caribe, con velocidades entre 20 y 35 km/h, cambiando a nor noroeste en la tarde y noche, con intensidades de 11 a 22 km/h. Para el Pacífico, se mantendrán flujos del nor noroeste durante la mañana con velocidades de 42 a 53 km/h, persistiendo en la tarde y noche entre 41 y 48 km/h.
Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se mantienen niveles de advertencia para las actividades, con olas que oscilarán alrededor de los 2.12 metros, con periodos no mayores a 8 segundos. En el Pacífico, continúan las condiciones de extrema precaución, con olas de hasta 1.51 metros y periodos de 5 segundos.
Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre moderados en el Caribe y extremos en el Pacífico, tanto en horas de la mañana como durante la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar las medidas de protección necesarias.
Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias persistentes debido a la presencia de un sistema prefrontal; también se mantiene un aviso de vigilancia por condiciones ventosas y fuertes oleajes en el Caribe.
También podría leer: