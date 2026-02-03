¿Qué es la ola ártica? El fenómeno que trajo frío, viento y lluvias al país

Las condiciones ventosas persistirán durante el día de hoy, pero comenzarán a disminuir paulatinamente a partir de mañana.

Un sistema frontal frío, conocido popularmente como ola ártica, es el responsable de las bajas temperaturas, fuertes vientos y lluvias que se han registrado de forma inusual en Panamá durante los últimos días, según explicó María Cosme, pronosticadora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con la especialista, se trata de masas de aire frío provenientes del norte, que lograron desplazarse desde Estados Unidos y atravesar parte de Centroamérica hasta alcanzar latitudes panameñas, un fenómeno poco frecuente. Este sistema, explicó, ya se encuentra en fase estacionaria, lo que significa que comenzó a disiparse, aunque todavía mantiene efectos sobre el país.

Cosme detalló que el contraste de temperaturas y presión atmosférica intensificó los vientos, favoreciendo el ingreso de humedad hacia tierra firme y provocando lluvias significativas en algunos sectores. Además, el ingreso de aire frío ocasionó descensos de temperatura, principalmente durante la noche y la madrugada.

En estaciones como Tocumen, Panamá Pacífico y Albrook, se registraron temperaturas máximas de hasta 28 grados Celsius y mínimas cercanas a los 24 grados, mientras que en zonas montañosas de Chiriquí los valores fueron aún más bajos, debido a la altitud.

La pronosticadora indicó que las condiciones ventosas persistirán durante el día de hoy, pero comenzarán a disminuir paulatinamente a partir de mañana, con un escenario más estable previsto para los próximos días. No obstante, advirtió sobre la llegada de un nuevo sistema frontal entre el 6 y 7 de febrero, que, aunque sería más débil, podría afectar nuevamente al país.

Este nuevo frente genera preocupación por las condiciones marítimas, especialmente en el litoral del Caribe, donde se prevé advertencia y extrema precaución, sin descartar afectaciones en el Pacífico Central y Oriental. Según los pronósticos, las olas podrían alcanzar hasta 3.2 metros, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Cosme reiteró el llamado a seguir las alertas del Imhpa y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente para quienes residen en zonas vulnerables. En cuanto a las lluvias, se espera que sean más intensas en el Caribe Occidental y en tierras altas de Chiriquí.

Recomendaciones ante los fuertes vientos

Las autoridades recomiendan a la población cerrar puertas y ventanas, alejarse de estructuras en mal estado, retirar objetos sueltos como macetas o jaulas y evitar permanecer en balcones. En la vía pública, se aconseja no salir si no es necesario, mantenerse lejos de árboles, postes, muros, vallas publicitarias y construcciones.

Para los conductores, se recomienda reducir la velocidad a un máximo de 40 o 50 kilómetros por hora, mientras que motorizados y camiones deberían detenerse ante vientos transversales para evitar accidentes. A quienes viven cerca de la costa, se les exhorta a no acudir a playas mientras persistan estas condiciones.

Las autoridades recordaron que el monitoreo se mantiene activo y que las condiciones climáticas mejorarían de forma más clara a partir del día 8, cuando se espera un ambiente más estable en el país.

