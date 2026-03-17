Clima en Panamá: Alta radiación UV predominará este martes en gran parte del país

De acuerdo con la entidad, durante la jornada predominará un tiempo estable, con cielos poco nubosos y una elevada exposición a la radiación solar.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones climáticas para este martes 17 de marzo estarán marcadas por una alta radiación ultravioleta, vientos ligeros y un ambiente mayormente seco en gran parte del territorio nacional, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con la entidad, durante la jornada predominará un tiempo estable, con cielos poco nubosos y una elevada exposición a la radiación solar. No obstante, factores locales podrían propiciar lluvias aisladas en zonas montañosas y sectores específicos como Chiriquí, la Cordillera Central, Costa Arriba de Colón, Panamá Oeste y áreas de la Cordillera de Coclé, principalmente en horas de la tarde.

Para el periodo nocturno, el informe no descarta precipitaciones puntuales y de corta duración en el Golfo de Chiriquí y el sur de la provincia de Veraguas. En cuanto a las temperaturas, se prevén máximas entre los 26 °C y 34 °C durante el día, con registros ligeramente superiores en regiones de menor altitud.

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El reporte también indica que los vientos estarán dominados por corrientes provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora. Esta condición favorecerá la ventilación y podría generar una sensación térmica más fresca en algunas zonas. Sobre el estado del mar, se esperan condiciones generalmente calmadas en ambas costas del país, con oleaje moderado y alturas inferiores a 1.50 metros, aunque no se descartan incrementos temporales.

Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico es la intensidad de la radiación ultravioleta. El Imhpa advierte que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de muy altos a extremos, con valores entre 10 y 12, lo que representa un riesgo elevado para la salud.

Ante este panorama, las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones y medidas preventivas emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en lo relacionado con la exposición prolongada al sol.