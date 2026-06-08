Capturan a mujer acusada de secuestro y participación en abuso sexual contra una vecina en Guatemala

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer este caso ocurrido en Totonicapán , al occidente de Guatemala.

Las autoridades de Guatemala informaron sobre la detención de una mujer investigada por su presunta participación en un caso de secuestro y violencia sexual cometido contra una residente de una comunidad del occidente del país. El hecho ocurrió en el municipio de Momostenango, ubicado en el departamento de Totonicapán.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC), la sospechosa, identificada como Elena “N”, de 38 años, fue aprehendida en la misma localidad donde ocurrieron los hechos. Las investigaciones preliminares apuntan a que habría actuado junto a uno de sus familiares en perjuicio de una mujer de 36 años con quien mantenía diferencias personales desde tiempo atrás.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió la noche del 2 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba en su residencia, situada en el kilómetro 203 de la aldea Polgua, en Momostenango. Los presuntos responsables ingresaron a la vivienda y sometieron a la mujer contra su voluntad. Posteriormente, habría sido retenida y privada de su libertad antes de ser víctima de una agresión sexual, presuntamente cometida por el acompañante de la ahora detenida.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre las circunstancias que originaron el conflicto entre las involucradas ni han informado sobre la captura del segundo sospechoso relacionado con el caso. Tampoco se ha divulgado públicamente su identidad.

La mujer arrestada será puesta a disposición de las instancias judiciales correspondientes, que determinarán los cargos y el desarrollo del proceso legal en su contra conforme a la legislación guatemalteca.

Aumentan las denuncias por violencia sexual en Guatemala

Este caso se produce en un contexto de preocupación por el incremento de las denuncias relacionadas con violencia sexual en Guatemala.

Datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reflejan que durante los primeros meses de 2026 se han contabilizado 1,229 reportes de violencia sexual en distintas regiones del país.

Las cifras oficiales muestran una tendencia ascendente durante los últimos años. En 2025 fueron registradas 4,820 denuncias, mientras que en 2024 se reportaron 4,312 casos. En 2023, el número alcanzó los 4,010 incidentes denunciados.

De mantenerse el ritmo actual de reportes, las autoridades estiman que 2026 podría cerrar con una cifra superior a la observada en años anteriores, lo que ha encendido las alertas entre organismos de salud y entidades encargadas de la protección de víctimas.