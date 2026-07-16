Nicaragua rompe relaciones con Italia por caso de fugitivo de Brigadas Rojas

En 2004, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua rechazó una solicitud de extradición presentada por el gobierno italiano.

El gobierno de Nicaragua anunció este jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con Italia, luego de las críticas de ese país por dar refugio desde hace décadas a Alessio Casimirri, un exintegrante de las Brigadas Rojas condenado por el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978.

El canciller italiano, Antonio Tajani, cuestionó el miércoles que el gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo continúe albergando a Casimirri, quien fue sentenciado a seis cadenas perpetuas por el crimen.

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó, mediante un comunicado, que "rompe toda relación diplomática con el gobierno de Italia", al considerar que las declaraciones de Tajani fueron "injustificadas, agresivas e irresponsables".

Las declaraciones del canciller italiano se dieron durante un foro de líderes conservadores de Europa e Iberoamérica celebrado en Madrid, España.

"No tenemos absolutamente nada en común con las posiciones de gobiernos extremistas como el de Nicaragua, un país que todavía alberga peligrosos terroristas de las Brigadas Rojas como Alessio Casimirri", afirmó Tajani, según la prensa italiana.

Casimirri, de 74 años, fue condenado junto con otros integrantes de las Brigadas Rojas, aunque la mayoría permanece en libertad.

En 2004, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua rechazó una solicitud de extradición presentada por el gobierno italiano.

Casimirri llegó a Nicaragua en 1983 y obtuvo la nacionalidad nicaragüense cinco años después, durante la primera presidencia de Daniel Ortega, exguerrillero de izquierda que regresó al poder en 2007 y desde entonces gobierna el país.