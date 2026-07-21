Nicaragua responde a Panamá tras rechazo a declaraciones de Daniel Ortega sobre elecciones

En su respuesta, Managua también destacó los vínculos históricos entre ambas naciones y aseguró que Nicaragua y Panamá continuarán siendo "hermanos" pese a las diferencias diplomáticas .

El Gobierno de Nicaragua respondió este martes al pronunciamiento de Panamá, en el que rechazó declaraciones atribuidas al presidente Daniel Ortega sobre la posibilidad de que no se celebren más elecciones en el país centroamericano.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el gobierno de Ortega acusó recibo de la nota diplomática panameña y afirmó que el mensaje enviado por Panamá "lesiona" los principios de soberanía y dignidad nacional.

"Acusamos recibo de una nota que objetivamente lesiona nuestros Principios y Valores de Soberanía y Dignidad Nacional", señaló la Cancillería nicaragüense en el documento divulgado este martes 21 de julio.

En el comunicado, Nicaragua sostuvo que la posición expresada por Panamá no representa los valores de "no injerencia y no intervención", principios que, según Managua, han caracterizado históricamente sus relaciones con otros países de la región.

En su respuesta, Managua también destacó los vínculos históricos entre ambas naciones y aseguró que Nicaragua y Panamá continuarán siendo "hermanos" pese a las diferencias diplomáticas.

La Cancillería nicaragüense también hizo referencia al fallecido líder panameño Omar Torrijos, al citar una de sus frases: "El respeto a los derechos de los pueblos es la paz".

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Panamá cuestionó declaraciones de Ortega

La reacción de Nicaragua ocurre después de que el Gobierno de Panamá manifestara su rechazo a declaraciones atribuidas al presidente Daniel Ortega sobre la posibilidad de que Nicaragua deje de realizar procesos electorales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá señaló que eliminar el derecho al voto representaría un golpe a los principios democráticos y a los derechos ciudadanos.

"El voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad. Suprimir este derecho fundamental representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades", indicó la Cancillería panameña.

El Gobierno panameño reafirmó su respaldo a la democracia, el orden constitucional, las libertades fundamentales y el pluralismo político, además de señalar que la legitimidad democrática depende de elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas.

Como medida diplomática, Panamá informó que convocó a consultas a su embajador acreditado en Nicaragua, una decisión adoptada tras considerar de gravedad las declaraciones del mandatario nicaragüense.

Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó el domingo cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición, en el exilio, llegue algún día al gobierno, según una nota de AFP.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.