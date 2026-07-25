La Unión Europea exhorta a Nicaragua a celebrar elecciones 'transparentes, inclusivas y creíbles'

Managua anunció que explicará a los diplomáticos extranjeros los puntos de esta reforma, después de una oleada de críticas contra el gobierno por su iniciativa.

Bruselas, Bélgica/La Unión Europea exhortó el sábado a Nicaragua a convocar elecciones "de conformidad con las normas internacionales" después de que el copresidente del país, Daniel Ortega, impulsara una reforma para impedir la participación de opositores en los comicios.

El Congreso nicaragüense, controlado por partidarios de la dupla presidencial, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, anunció el miércoles que redactará un paquete de reformas que votará en agosto para que no se "pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos" en los comicios, dijo el jefe del legislativo, Gustavo Porras, en referencia a la oposición.

"Instamos a las autoridades a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales", dijo en un comunicado la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

Te puede interesar: Embajador de Panamá en Nicaragua permanecerá varios días en el país por consultas

Kallas, en nombre de los 27 países del bloque europeo, insistió en "la condena de la represión sistémica", por parte de Ortega, quien acumula casi dos décadas en el poder, y le pidió" diálogo entre el régimen y la oposición" para llevar adelante cualquier tipo de reforma electoral.

Managua anunció el viernes que explicará a los diplomáticos extranjeros los puntos de esta reforma, después de una oleada de críticas contra el gobierno por su iniciativa.

Aun así, el Ministerio de Exteriores nicaragüense respondió el sábado con dureza a la petición de la UE, que calificó como "injerencista, imperialista y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial".

"No somos vasallos de nadie", añadió.

Nicaragua debía ir a elecciones generales el próximo noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.