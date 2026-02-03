Gabinete anuncia plan de 10 centros comunitarios 'Latidos del Barrio', para desarrollo de la cultura

La Primera Dama y el Ministerio de Cultura presentaron ante el Gabinete este proyecto que contempla 10 centros comunitarios multidisciplinarios.

Ciudad de Panamá/En una apuesta por la revitalización de las comunidades históricamente olvidadas, el Gobierno Nacional dio luz verde al programa "Latidos del Barrio". El plan, presentado ante el Consejo de Gabinete por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, busca convertir la cultura, el deporte y la educación en las herramientas principales para combatir el flagelo de las pandillas y el consumo de drogas.

Con un alcance proyectado para beneficiar a 2 millones de personas, el programa no solo se enfoca en la construcción de infraestructura, sino en la creación de "espacios vivos" donde se fomenten valores como la solidaridad y el respeto.

La Primera Dama subrayó que la esencia de "Latidos del Barrio" es la presencia directa en el territorio.

“Es un programa que camina con las comunidades, que reconoce el talento que ya existe en nuestros barrios y lo convierte en oportunidades reales”, destacó Cohen de Mulino.

Por su parte, la ministra María Eugenia Herrera enfatizó que la cultura debe dejar de verse como un accesorio para entenderse como una herramienta estratégica de prevención social.

Proyección e Inversión

El cronograma de ejecución está diseñado a tres años, periodo en el cual se levantarán 10 centros comunitarios:

4 centros en el área metropolitana.

6 centros distribuidos en distintas provincias del país.

La inversión total asciende a B/.23.8 millones, lo que representa un costo social de apenas B/.10.82 por persona, garantizando así un acceso equitativo a la formación artística y técnica para la juventud.

Actualmente, el programa ya cuenta con proyectos en ejecución y contratos adjudicados en zonas críticas:

El Chorrillo (Cinta Costera)

(Cinta Costera) San Joaquín (Pedregal)

(Pedregal) Ciudad Esperanza (Arraiján)

Como prueba del impacto que tiene la inversión cultural en el país, el Ministerio de Cultura resaltó el crecimiento de la Red de Coros y Orquestas Juveniles, que ha logrado una expansión histórica: de atender a 1,215 estudiantes en 2017, ha pasado a formar a más de 8,800 jóvenes en este 2026.

Con información de Yenny Caballero