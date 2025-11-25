Gabinete autoriza contrato para servicio integral de manejo de desechos hospitalarios

El documento oficial advierte que la disposición inadecuada de desechos hospitalarios representa graves riesgos para la salud humana, el ambiente y la seguridad de las comunidades.

El Consejo de Gabinete aprobó al Ministerio de Salud (Minsa) la contratación, mediante procedimiento excepcional, de un servicio integral especializado para la gestión adecuada de desechos hospitalarios, que incluye suministro de insumos y remodelación de infraestructuras en instalaciones de salud a nivel nacional.

El contrato será ejecutado por la empresa Construcciones, Limpiezas y Equipo, S.A., por un monto de $20.4 millones, y tendrá una vigencia de 12 meses. Su objetivo es garantizar el manejo correcto de los desechos hospitalarios peligrosos, un proceso considerado esencial para la protección sanitaria y ambiental del país.

Según la resolución aprobada, cinco empresas participaron con sus propuestas para las distintas zonas del país, siendo seleccionada la oferta más económica en ambas áreas geográficas.

Área crítica del sistema de salud

El Minsa sostuvo que este contrato permitirá garantizar un manejo seguro, eficiente y ajustado a la normativa vigente, reforzando la capacidad del país para prevenir contaminación y proteger al personal sanitario y a la población.

La contratación se sustenta en el numeral 5 del artículo 79 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, y en el artículo 83 de la misma norma, que regulan los procedimientos excepcionales en las contrataciones públicas.