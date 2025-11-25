Senan comprará dos nuevos helicópteros con fondos del seguro de aeronave accidentada

El Estado recibió $13.4 millones por la póliza de seguro tras el accidente, por lo que la diferencia será utilizada para financiar otros tres proyectos del Ministerio de Segurida

El Consejo de Gabinete aprobó este martes la compra de dos helicópteros Bell 407 GXi para el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), por un monto de $10,490,066, incluidos impuestos, utilizando parte de los fondos recuperados por la póliza de seguro del helicóptero AN-141, siniestrado en Calobre el 10 de septiembre de 2023.

El Estado recibió $13.4 millones por la póliza de seguro tras el accidente, por lo que la diferencia será utilizada para financiar otros tres proyectos del Ministerio de Seguridad.

Según la resolución aprobada, el Ministerio de Seguridad Pública queda autorizado a contratar, mediante procedimiento excepcional, a la empresa Bell Textron Inc. para el suministro de las dos aeronaves.

Reforzarán capacidades operativas

Las nuevas aeronaves serán clave para reforzar la protección del espacio aéreo, marítimo y la plataforma continental del país, así como las aguas navegables, fluviales y lacustres. La inversión busca recuperar capacidades operativas perdidas por el deterioro y la vida útil cumplida de parte de la flota actual.

“Esta adquisición refuerza la vigilancia y la operación actual. Además, es un homenaje a los tres compañeros del Senan caídos en cumplimiento del deber”, destacó la institución.

El documento también señala que, aunque el Senan realiza transporte de pasajeros y carga a nivel nacional, sus capacidades aéreas han estado limitadas debido al desgaste de sus aeronaves.

Características de los nuevos helicópteros

La propuesta de Bell Textron Inc. contempla la entrega de dos helicópteros Bell 407 GXi, modelos que permiten transporte rápido de pasajeros y equipos, tanto a nivel nacional como regional.

Entre sus especificaciones destacan:

Alto rendimiento en condiciones de calor y altitud , cruciales para operaciones en Panamá.

, cruciales para operaciones en Panamá. Sistema integrado de navegación, comunicación y control de vuelo, que incrementa la conciencia situacional y la seguridad durante las misiones.

Con esta compra, el Senan espera fortalecer sus operaciones de vigilancia, seguridad, transporte y asistencia humanitaria, tanto en territorio panameño como en apoyo a otros países de la región.