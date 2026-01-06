La preocupación crece entre los familiares de Enrique Javier Ramos, de 63 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 2 de enero, luego de ser visto por última vez en la residencia de su hija, ubicada en la barriada Lluvia de Oro, casa número 3, en Nuevo Chorrillo, distrito de Arraiján.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el señor Ramos se encontraba alrededor de las 2:00 de la tarde en el portal de la vivienda mientras su hija se bañaba. Minutos después, al salir, ya no se encontraba en el lugar, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.