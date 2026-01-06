El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en un ambicioso proyecto de construcción de puentes tipo zarzo en áreas de difícil acceso, con énfasis en la comarca Ngäbe-Buglé, informó el ministro José Luis Andrade tras rendir un informe a los medios de comunicación sobre lo tratado en el Consejo de Gabinete.

De acuerdo con el titular del MOP, durante la sesión se presentaron los primeros 50 zarzos de un total de 100 que serán construidos en la comarca por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino. Esta primera fase representa una inversión de $18,189,000 dólares y contempla la edificación de estructuras en comunidades que por años han enfrentado serias limitaciones de conectividad.