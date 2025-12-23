Gabinete aprueba a MEF uso de $1,900 millones para prefinanciar vencimientos de deuda

Según lo informado, el mecanismo aprobado es innovador y representa la primera vez que el Banco Mundial aplica este tipo de esquema en esta parte del hemisferio, con la intención de que sirva como referente para otros países que enfrentan desafíos similares en la gestión de su deuda.

Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó una operación financiera por 1,900 millones de dólares que permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prefinanciar el vencimiento de deuda soberana colocada en los mercados internacionales, cuyo pago está previsto para finales de enero.

Se trata de una operación que fue previamente autorizada por el directorio del Grupo del Banco Mundial y que no incrementa el saldo total de la deuda pública, ya que los recursos serán utilizados en su totalidad para enfrentar los vencimientos del próximo año.

Según lo informado, el mecanismo aprobado es innovador y representa la primera vez que el Banco Mundial aplica este tipo de esquema en esta parte del hemisferio, con la intención de que sirva como referente para otros países que enfrentan desafíos similares en la gestión de su deuda.

La operación combina financiamiento directo del Banco Mundial con el respaldo de otras agencias del Grupo del Banco Mundial, que otorgan garantías para facilitar el acceso a los recursos en condiciones favorables. Este esquema permite mejorar el perfil de vencimientos, reducir presiones de liquidez y fortalecer la planificación financiera del Estado.

Las autoridades destacaron que el objetivo principal es anticiparse a los compromisos financieros, evitando concentraciones de pagos y asegurando una gestión ordenada de la deuda pública, sin recurrir a un aumento del endeudamiento.

Con esta decisión, el Gobierno busca dar mayor estabilidad a las finanzas públicas, en un contexto de vencimientos importantes programados para el próximo año y de volatilidad en los mercados internacionales.