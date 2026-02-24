Ministra Muñoz garantiza: 'Aquí no se despide a nadie' en los puertos de Balboa y Cristóbal

Ciudad de Panamá/La transición portuaria en los puertos de Balboa y Cristóbal avanza con un compromiso claro del gobierno: proteger los empleos de más de 1.200 trabajadores. Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, confirmó en entrevista con Noticias AM que se aplica una sustitución patronal, mecanismo que garantiza la continuidad laboral sin despidos ni liquidaciones.

"Es una sustitución patronal, y nuestro presidente (José Raúl Mulino) ha sido muy enfático: aquí no se despide a nadie", afirmó Muñoz. Los trabajadores mantienen sus derechos adquiridos, antigüedad y prestaciones, incluso aquellos con 15 o 20 años de servicio.

No hay una liquidación porque eso sería llevar a una relación laboral nueva; ellos siguen y tienen una continuidad". — Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral - Jackeline Muñoz

Clave para proteger derechos laborales

La ministra Muñoz detalló que en el puerto de Balboa laboran 886 trabajadores y en Cristóbal 368, entre operativos y administrativos.

A todos se les está aplicando el proceso de sustitución patronal, con personal del Ministerio de Trabajo en sitio para resolver dudas. "El éxito de esta transición es que los trabajadores están informados y, al día de ayer, ningún trabajador hizo paralización de los puertos", destacó.

Además, más de 3.000 trabajadores de empresas que brindan servicios auxiliares a los puertos mantienen sus contratos, ya que esas compañías continúan operando con normalidad. Muñoz enfatizó que las nuevas operadoras, TIL y APM Terminals, una subsidiaria de Maersk, respetarán cada uno de los derechos laborales establecidos.

La transición en la práctica

Mientras se garantiza la estabilidad laboral, los trabajadores ya iniciaron el entrenamiento con los nuevos sistemas operativos. "La empresa saliente levantó el internet para instalar los nuevos software, y en este momento los trabajadores se encuentran en capacitación", informó Muñoz. Este proceso tecnológico requiere días para completar la localización vía GPS y la configuración de sistemas especializados.

La ministra Muñoz reconoció que la operatividad total depende de factores técnicos, pero adelantó que el planeamiento informático ya está en marcha desde que las empresas ingresaron a los puertos. "Lo principal es garantizar la operatividad del puerto, que es un activo de los panameños", subrayó.

Los contratos temporales de esta etapa de transición tienen una duración de 18 meses. Muñoz evitó especular sobre prórrogas, debido a un arbitraje internacional en curso por parte del antiguo operador Panama Ports Company, subsidiaria de CK Hutchison, pero reiteró que el gobierno actuará con responsabilidad para defender los intereses del país.

El mensaje final de la ministra Muñoz a los trabajadores fue contundente: "Sus derechos adquiridos están garantizados, sus años de servicio se respetan. Las empresas que están como operarias de ambos puertos respetan cada uno de sus derechos".