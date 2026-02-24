APM Terminals inicia fase de estabilización en el puerto de Balboa

Una de las tareas centrales será la instalación del nuevo sistema operativo y el entrenamiento de la fuerza laboral en este nuevo sistema.

Ciudad de Panamá, Panamá/APM Terminals Panamá inició la fase de estabilización de las operaciones en el puerto de Balboa, en el Pacífico panameño, con el objetivo de asegurar la continuidad del hub logístico del país mientras se instala un nuevo sistema operativo que permitirá retomar el movimiento de contenedores con el menor impacto posible.

Durante esta etapa, la prioridad será proteger la continuidad y confiabilidad del hub logístico, así como garantizar la seguridad de la carga y de las personas, mientras se desarrollan tareas técnicas, operativas y de capacitación.

"En esta fase inicial de estabilización, nuestra responsabilidad es garantizar que Panamá mantenga la continuidad y la confiabilidad de su hub logístico. Así como proteger la carga y la seguridad de las personas. Es un proceso en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva, una vez concluya la instalación del sistema, entre otras tareas operativas, de auditoría, capacitación y verificación, que nuestro equipo realizará en el puerto de Balboa desde hoy”, señaló Marliz Bermudez, CEO de APM Terminals Panamá.

La compañía explicó que una de las tareas centrales de esta fase será la instalación del sistema operativo Navis N4 y el entrenamiento de la fuerza laboral en esta nueva plataforma tecnológica, ampliamente utilizada en terminales portuarias a nivel global.

“Somos conscientes del desafío que hemos asumido como empresa en este proceso inédito, pero estamos plenamente comprometidos con Panamá y trabajaremos de cerca con nuestros clientes, autoridades y colaboradores para asegurar que tengan la información detallada de los avances de esta fase de estabilización”, agregó Bermudez.

Puntos clave de la fase de estabilización

Entre los ejes estratégicos de esta etapa, la empresa destacó:

Estabilidad laboral: incorporación de los colaboradores mediante el proceso de sustitución patronal. El personal experto será la pieza clave para la continuidad segura y ordenada de las operaciones.

incorporación de los colaboradores mediante el proceso de sustitución patronal. El personal experto será la pieza clave para la continuidad segura y ordenada de las operaciones. Continuidad operativa: diseño y puesta en marcha de nuevos protocolos de contingencia para minimizar el impacto en la entrega y recepción de los contenedores, así como la capacitación del personal con el nuevo sistema operativo.

diseño y puesta en marcha de nuevos protocolos de contingencia para minimizar el impacto en la entrega y recepción de los contenedores, así como la capacitación del personal con el nuevo sistema operativo. Atención a clientes: habilitación de canales directos para líneas navieras, clientes, proveedores y transportistas, con información técnica y actualizaciones operativas para que conozcan el estado de su carga.

habilitación de canales directos para líneas navieras, clientes, proveedores y transportistas, con información técnica y actualizaciones operativas para que conozcan el estado de su carga. Migración de sistema: transición al sistema operativo Navis N4, utilizado en una parte relevante de terminales a nivel global. Durante este proceso se regulará el movimiento de contenedores en la terminal y se brindarán actualizaciones constantes a los clientes.

transición al sistema operativo Navis N4, utilizado en una parte relevante de terminales a nivel global. Durante este proceso se regulará el movimiento de contenedores en la terminal y se brindarán actualizaciones constantes a los clientes. Diagnóstico de activos: inventario y evaluación de grúas, equipos y sistemas para identificar los problemas existentes en la terminal y definir el plan de operación, mantenimiento y adecuaciones de corto plazo.

inventario y evaluación de grúas, equipos y sistemas para identificar los problemas existentes en la terminal y definir el plan de operación, mantenimiento y adecuaciones de corto plazo. Auditoría: Revisión de procesos, protocolos, maquinarias, contratos, acuerdos y demás información sobre la operación de la terminal para su optimización.

Con esta fase, APM Terminals Panamá busca sentar las bases para la recuperación progresiva de las operaciones en Balboa y reforzar la posición de Panamá como eje estratégico del comercio marítimo internacional.