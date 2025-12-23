Mizrachi sobre distribución de fondos a juntas comunales: 'Los que más se quejan son los que menos hacen'

El alcalde también manifestó que los gobiernos locales deben ser evaluados por resultados y no por discursos.

Panamá/Durante la sesión del Consejo Municipal de este martes, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, respondió a los señalamientos sobre una presunta desigualdad en la distribución de fondos a las juntas comunales.

El alcalde salió al paso de los cuestionamientos planteados por algunos representantes de corregimiento, quienes consideran que los recursos asignados no son suficientes para el funcionamiento y la inversión en sus comunidades.

En ese sentido, Mizrachi cuestionó a las juntas comunales que, a su juicio, no están haciendo un uso adecuado de los fondos que reciben. Explicó que todas las juntas comunales reciben los mismos montos, consistentes en un cheque mensual de 65 mil dólares para funcionamiento y 800 mil dólares anuales destinados a inversión.

Ante ello, sostuvo que los reclamos por falta de recursos no se corresponden con la realidad presupuestaria. Mizrachi añadió que, en algunos casos, las juntas que alegan falta de recursos podrían estar encubriendo una mala gestión.

Junta comunal que no esté haciendo buen uso de los fondos quizás quiera alegar que no recibe, pero yo creo que todos los ciudadanos tienen que saber que las juntas comunales, por igual, reciben un cheque de funcionamiento de 65 mil dólares al mes más 800 mil dólares al año en inversión”, expresó.

El alcalde también manifestó que los gobiernos locales deben ser evaluados por resultados y no por discursos.

Los gobiernos locales, los alcaldes y los representantes, a diferencia de los diputados, somos medidos no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Mis palabras están respaldadas por acciones. Ahí están los cheques; la pregunta es dónde están las obras. Irónicamente, los que más se quejan son los que menos hacen. En vez de hablar, que se pongan a hacer, porque aquí no vinimos a hacer política, sino a atender las necesidades de la ciudadanía que nos puso en el puesto”, puntualizó.

Cabe recordar que el pasado 25 de noviembre, en menos de un minuto y medio, el Consejo Municipal aprobó un presupuesto de 242.3 millones de dólares para la Alcaldía de Panamá, sin abrir espacio para preguntas ni contrapuntos.

Durante esa sesión, varios ediles expresaron su inconformidad. Entre ellos, César Kiamco, representante de Bella Vista, quien señaló que el presupuesto aumenta 4.5 % de un año a otro, lo cual consideró válido, pero advirtió que “a la hora de hacer la distribución, las juntas comunales no reciben ni un centavo más”.

Con información de Luis Alberto Jiménez.